Justice League: une nouvelle image de la résurrection de Superman publiée par Zack Snyder

Zack Snyder partage une nouvelle image de la résurrection de Superman en Ligue de justice. Zack Snyder est toujours crédité en tant que réalisateur sur Ligue de justice, mais beaucoup de ses idées ont été retirées de la coupe finale après que Joss Whedon a repris les fonctions de direction pour Warner Bros. Les fans ont imploré le studio de sortir une coupe Snyder de Justice League, ce qui aurait montré le retour de Superman d'une manière très différente.

Alors que les fans veulent la coupe Snyder, le réalisateur le veut aussi. Depuis la sortie de Ligue de justice, Snyder a publié plusieurs photos de scènes qui ont été coupées de sa version du film. Snyder a continuellement incité les fans à demander la coupe de Snyder à travers des images de Darkseid, la révélation de Martian Manhunter et des plans BTS du Jmembres de la Ligue des ustices. Snyder a également publié plusieurs photos de l'homme d'acier lui-même, y compris une image de Superman dans son costume noir, qui a fait ses débuts dans les années 90, ainsi qu'une image de Clark retournant au Kansas. Inutile de dire que la vision de Snyder manque beaucoup dans le film final, y compris la scène illustrée ci-dessous.

Snyder a récemment publié une photo sur Vero montrant le Flash poussant le cercueil de Superman devant l'un des costumes de Superman. Superman a été ressuscité en Ligue de justice en utilisant l'eau du vaisseau kryptonien, une boîte mère et un courant électrique du flash. La résurrection de Superman était une scène assez courte, mais Snyder a souligné plus d'une fois que sa résurrection était beaucoup plus significative dans sa vision.

Avec chaque nouveau post de Snyder, les fans veulent de plus en plus le Snyder Cut. Plusieurs acteurs et membres d'équipage Ligue de justice ont soutenu le mouvement de coupe Snyder, mais Warner Bros. n'a actuellement pas l'intention de le publier. Henry Cavill est resté silencieux sur la coupe Snyder pendant la plus longue période, mais a récemment déclaré dans une interview qu'il n'avait pas vu la coupe Snyder et qu'il était beaucoup plus intéressé à essayer d'obtenir Homme d'acier 2 fabriqué.

Snyder ne cessera jamais de publier des images de sa version de Ligue de justice. L'image ci-dessus donne encore un autre aperçu de la façon dont la résurrection de Superman était différente dans la coupe finale du film. Dans les bandes dessinées, Superman a été ressuscité en utilisant une matrice de régénération kryptonienne, dont il est sorti en portant un costume noir. La vision de Snyder semble avoir été à la hauteur de la source, mais Whedon et Warner Bros. ont décidé d'aller dans une direction différente. Les idées de Snyder pour la résurrection de Superman en Ligue de justice ferait certainement partie de Snyder Cut, mais on ne sait pas quand (et si) il sera publié.

Source: Zack Snyder