JusticeForHan est maintenant un hashtag officiel Fast & Furious 9

La franchise Fast and Furious accélère officiellement l’élan pour Han et fait de #JusticeForHan un officiel Rapide et furieux 9 hashtag. Vendredi, la remorque longue et pleine d’action du neuvième volet Fast & Furious est tombée. L’histoire semble tourner autour d’une bataille entre Dominic Toretto de Vin Diesel et son frère, Jakob Toretto, qui est joué par l’ancien champion de la WWE John Cena. En plus de nouveaux visages comme Cena, la franchise semblait être à la hauteur de sa tradition officieuse de ramener de vieux personnages comme Mia Toretto (Jordan Brewster), mais sans doute aucun retour n’était plus grand que le personnage supposé être mort, Han Lue (Sung Kang ).

Le personnage de Han a fait ses débuts et est apparemment décédé dans le troisième film de la franchise, Tokyo Drift. Cependant, avec des ajustements à la chronologie et indiquant que Tokyo Drift a eu lieu des années plus tard, Han a pu apparaître dans Fast and Furious, Fast Five et Furious 6. À la fin de Furious 6, nous avons découvert que sa mort était due à le nouveau méchant, Deckard Shaw de Jason Statham. Bien que, dans Fast 8 et le récent spin-off, Hobbs & Shaw, Deckard soit clairement devenu l’un des bons gars. Ce changement dans le caractère de Deckard et la famille Fast l’acceptant dans leur équipe ont conduit à un tollé et à une nouvelle poussée du hashtag #JusticeForHan. Maintenant, non seulement les fans de la franchise récupèrent Han, mais F9 s’approprie également le hashtag populaire.

Connexes: les besoins rapides et furieux de donner à Han un spin-off maintenant (avec Gal Gadot)

Après avoir sorti une affiche de Han et utilisé le slogan «Justice Is Coming», F9 a officiellement rejoint le mouvement #JusticeForHan des fans. Maintenant, lorsque les gens ajoutent #JusticeForHan à un tweet, il y a un logo officiel F9 à côté de ce tweet, montrant que le hashtag est officiellement devenu une partie des promotions des médias sociaux de F9. C’est une autre étape dans cette poussée du retour de Han dans la franchise.

Le fait qu’il soit devenu un hashtag officiel F9 n’a de sens que si la franchise a apparemment cédé aux demandes des fans concernant Han, et potentiellement donner plus de clarté à son personnage et à la longue histoire de Fast and Furious. Cependant, dans une vidéo Diesel publiée sur son Instagram en octobre, le réalisateur Justin Lin pouvait être vu portant un t-shirt “Justice For Han”. Il est donc tout à fait possible que cette reprise de hashtag ait été planifiée à l’avance.

Comment ou pourquoi Han revient F9 est inconnu, et c’est un peu un coup de tête pour les fans, ainsi qu’un sujet pour certaines blagues. Il sera intéressant de voir comment ce retour est justifié et si cela conduit ou non à une éventuelle collision avec Deckard Shaw de Statham. Mais jusqu’à ce que le film arrive en salles le 22 mai, les fans devront réfléchir à leurs propres théories sur la façon dont un autre membre de la famille est revenu dans la franchise de près de deux décennies.

Suivant: Fast 10 doit être rapide contre furieux