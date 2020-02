Kaspersky contre les cybermenaces cachées derrière le Coronavirus

Alors que les nouvelles sur le coronavirus envahissant le réseau, les cybercriminels diversifient les méthodes pour profiter d’utilisateurs imprudents. La semaine dernière Kaspersky avait identifié 32 fichiers malveillants publié en tant que documents liés au Coronavirus. Maintenant, les experts ont prélevé des échantillons de courriels le spam qui offrent des masques filtrants anti-smog indiquant qu’ils sont en mesure de protéger les utilisateurs contre le coronavirus et d’autres infections transmises par voie aérienne.

Les courriers indésirables envoyés aux utilisateurs contiennent des informations sur certains masques qui peuvent protéger les utilisateurs de tout virus pouvant être transmis par voie aérienne, en particulier du Coronavirus, avec un “efficace” 99,99%». Après avoir cliqué sur le lien contenu dans l’e-mail, l’utilisateur est redirigé vers une page de destination qui contient des offres relatives à ces masques et invite l’utilisateur à fournir les détails de sa carte de crédit pour effectuer l’achat. Depuis le site Web hébergeant l’URL il n’est en aucun cas lié au produit annoncé, il y a une forte probabilité que l’utilisateur ne reçoive pas la commande, ne perde pas l’argent dépensé ou, dans certains cas, reçoive un produit qui ne garantit pas les fonctionnalités présentées.

Kaspersky détecte les spams qui tentent de vous infecter avec de fausses nouvelles sur le coronavirus

«Les technologies de Kaspersky détectent souvent les messages de spam impliquant des sujets liés aux sujets actuels. Dans ce cas, un produit est proposé qui devrait avoir des qualités extraordinaires et protéger ceux qui l’utilisent des maladies virales, mais en réalité, non seulement le produit n’a pas ces caractéristiques mais parfois même n’existe pas. Il convient de noter que ce type de masque filtrant anti-smog est un produit très demandé en Asie, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les utilisateurs “, a-t-il déclaré. Maria Vergelis, analyste de sécurité chez Kaspersky.

Ces derniers jours, les technologies de détection de Kaspersky avaient également découvert des fichiers malveillants qui ressemblaient à des documents liés au Coronavirus, une maladie virale récemment découverte qui, en raison de sa nature dangereuse, occupe les premières pages des médias. Les fichiers malveillants découverts ont pris la forme de fichiers pdf, mp4 et docx.

Contrairement à ce qui était réellement contenu dans les fichiers, le nom donné aux documents suggérait qu’il s’agissait d’instructions vidéo sur la façon de se protéger du virus, de mises à jour sur la menace et même de procédures de détection de virus. Par exemple, des fichiers portant les noms suivants ont été trouvés:

2019 Novel Coronavirus.lnk,

5 CORONAVIRUS INFOGRAPHY.lnk,

Affiche proce_dure de De_tection Coronavirus (3) .pdf.lnk

Comment prévenir le coronavirus (1) .mp4.lnk.

Ces fichiers contiennent une variété de menaces, notamment des chevaux de Troie et des vers, capables de détruire, de bloquer, de modifier ou de copier des données, ainsi que d’interférer avec le fonctionnement des ordinateurs ou des réseaux. Si vous ne disposez pas d’une solution de sécurité informatique, cliquez sur le lien pour télécharger et exécuter des logiciels malveillants sur votre appareil.

«À ce jour, Kaspersky a identifié 32 fichiers uniques. Pour le moment, le nombre d’utilisateurs concernés n’est pas suffisamment élevé pour savoir exactement comment ces fichiers sont distribués. Mais en regardant les cas précédents, nous pouvons supposer que les utilisateurs les reçoivent à partir de sites créés par des attaquants liés au thème Coronavirus et par le biais d’e-mails malveillants “, a-t-il déclaré Anton Ivanov, Analyste de programmes malveillants KasperskyLes produits .Kaspersky détectent les fichiers malveillants liés à “Coronavirus” avec les noms suivants:

Worm.VBS.Dinihou.r

Worm.Python.Agent.c

UDS: DangerousObject.Multi.Generic

Trojan.WinLNK.Agent.gg

Trojan.WinLNK.Agent.ew

Heur: Trojan.WinLNK.Agent.gen

Heur: Trojan.PDF.Badur.b

Pour éviter les arnaques, le phishing et les programmes malveillants cachés dans des documents au contenu apparemment exclusif, Kaspersky recommande de prendre les mesures suivantes:

Si vous recevez un email avec un lien vers une offre trop avantageuse, consultez l’hyperlien: parfois le lien peut être différent de celui visible. Dans ce cas, il est recommandé d’accéder directement à la page de l’offre via le site Web légitime.

Faites des achats uniquement dans les boutiques officielles et faites attention aux adresses Web lorsque vous y êtes redirigé à partir d’autres pages de destination. S’ils diffèrent du revendeur officiel, pensez à vérifier l’offre vers laquelle vous avez été redirigé en la recherchant sur la page Web officielle.

Évitez les liens suspects qui promettent d’offrir un contenu exclusif. Renseignez-vous auprès de sources fiables et légitimes.

Vérifiez l’extension du fichier téléchargé. Les fichiers de document et vidéo ne doivent pas être au format .exe ou .lnk.

Utilisez une solution de sécurité basée sur le comportement dotée de technologies anti-hameçonnage telles que Kaspersky Security Cloud, qui vous avertit lorsque vous visitez une page Web d’hameçonnage et offre une protection totale contre un large éventail de menaces.