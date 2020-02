Kelly et Kenny sont les couples les plus susceptibles de se marier

Le couple le plus stable des cinq autres se dirigeant vers le L’amour est aveugle finale est Kelly Chase et Kenny Barnes. Ils n’ont connu pratiquement aucun revers, ce qui en fait la paire la plus susceptible de se marier dans l’épisode final.

Nous n’avons presque rien vu de Kelly et Kenny dans les pods. Ils ont eu quelques conversations ensemble, puis, tout d’un coup, Kenny est entré dans la capsule avec un costume et une bague. Il était étrange de voir à quel point ils avaient reçu un montage. La raison pour laquelle ils n’ont pas été montrés autant est peut-être parce qu’il n’y a pas eu beaucoup de drame entre les deux depuis le rendez-vous au Mexique et le déménagement à Atlanta avec le reste des couples fiancés. Il y a peu à suggérer qu’ils ne finiront pas ensemble. Même leurs familles s’aimaient lorsqu’elles avaient toutes la chance de se réunir. Et, il convient de noter qu’aucune autre paire de familles ne s’est rencontrée avant le jour du mariage, ce qui semblerait être un événement courant, mais peut-être pas avec cette chronologie accélérée.

La seule chose potentielle contre Kenny est le manque de sentiments intimes de Kelly envers lui. Ce sont les seuls – nous pensons – qui n’ont pas encore eu de relations sexuelles. Cela pourrait être dû à la décision de Kelly de ralentir, ou peut-être qu’elle n’est pas suffisamment attirée par lui. Kenny, quant à lui, est prêt à devenir chaud et lourd dans la chambre. À son crédit, il a montré sa volonté d’attendre.

L’AMOUR EST AVEUGLE

Cette histoire a été un petit accident de la route dans une saison de nids-de-poule. Matt Barnett reste très préoccupé par les difficultés financières d’Amber Pike. Damian Powers et Giannina Gibelli se sont battus comme des chats et des chiens. Lauren Speed ​​n’est pas sûre d’être prête à dire «oui» à Cameron Hamilton et Jessica Batten ne semble pas du tout cela à Mark Cuevas. Du tout.

Pendant ce temps, Kelly et Kenny ont rendu ce processus trop facile. Ils ont reçu le moins de temps d’antenne car tout s’est bien passé pour eux jusqu’à présent. Cela étant dit, c’est une chose de profiter de la compagnie de chacun. C’est une toute autre chose de vouer un amour éternel à quelqu’un d’autre. Kelly et Kenny semblent les plus prêts, mais le délai est trop court pour qu’aucun de ces concurrents ne soit vraiment prêt à faire le noeud. L’amour est-il aveugle? Kelly et Kenny semblent être les meilleurs à ce stade pour prouver si cela peut effectivement être le cas.

