Ken Jeong chante une couverture décente de & # 039; Quoi de neuf & # 039; Par 4 non blondes

Regardez Ken Jeong chanter une reprise assez décente de “What’s Up?” par 4 Non Blondes à Honolulu. La star de la gueule de bois a connu une augmentation substantielle de son profil au fil des ans, et cela est bien sûr dû en grande partie à ses compétences comiques vives couplées à une éthique de travail impressionnante.

Contrairement à beaucoup de ses pairs hollywoodiens, les débuts de Jeong ne consistaient pas à tout mettre de côté et à se lancer de tout cœur dans la poursuite de la comédie. Au lieu de cela, le natif de Detroit était à l’origine plus susceptible d’être trouvé dans une bibliothèque qu’à une audition. Jeong a obtenu son diplôme de médecine bien avant qu’il ne réussisse en tant qu’acteur. Cela ne veut pas dire qu’il ne rêvait pas du succès hollywoodien à l’époque, cependant. Jeong a passé de nombreuses nuits à perfectionner ses talents de comique en tant que stand up et il a fallu un peu plus d’une décennie après l’obtention du diplôme pour que ses talents d’acteur soient largement appréciés dans The Hangover. Depuis lors, Jeong est instantanément reconnaissable pour beaucoup, grâce à son rôle parfaitement dépeint d’animal de fête smarmy M. Kim. Pas du genre à être transcrit, Jeong a depuis prouvé qu’il était plus qu’un simple personnage populaire, et 2020 semble être une période très occupée pour la star de 50 ans, avec pas moins de cinq films à venir dans l’année à venir.

Le statut de Jeong en tant qu’artiste né naturel semble prospérer même lorsqu’il ne joue pas debout ou agit. Il semble que le comédien aime aussi faire vibrer la foule, comme en témoigne une vidéo récente publiée sur le compte de l’utilisateur de Twitter Jonathan J. Amores. La vidéo (que vous pouvez voir en entier ci-dessous), montre la star de The Hangover sur scène à Honolulu et en mode de performance complète, ceinturant une interprétation de la chanson à succès de 4 Non Blondes 1992, “What’s Up?” À en juger par la réaction de la foule ainsi que par la déclaration d’Amores, “Je n’ai jamais été aussi surpris et ravi”, l’arrivée de Jeong n’a pas été mise en scène ni même attendue.

On ne sait pas exactement ce que Jeong fait à Honolulu en ce moment, mais étant donné qu’il a terminé le travail sur six productions différentes (y compris le prochain Tom et Jerry ainsi que l’histoire d’origine de Scooby-Doo SCOOB!), Peut-être qu’il était juste temps de souffler un peu de vapeur et amusez-vous en vacances. Cependant, il semble que Jeong soit le genre de personne qui va essayer quoi que ce soit et c’est peut-être pourquoi, en plus de ses prochains films, il travaille également sur un nouveau télé-réalité avec Shaquille O’Neal, un basketteur à la retraite appelé Unqualified . Le film (écrit par Jeong) verra les deux célébrités assumer divers emplois pour lesquels, à en juger par le titre du film, elles ne sont pas qualifiées. Certains pourraient suggérer que c’est exactement ce que Jeong faisait sur scène à Honolulu en chantant What’s Up?, Mais à l’heure actuelle, rien ne suggère que la performance ait quelque chose à voir avec Unqualified.

Que la performance impromptue fasse partie du nouveau téléfilm de Jeong ou juste un peu de plaisir pendant les vacances, le fait demeure que le comédien aime divertir. Et bien que Jeong ait de nombreux projets à réaliser au cours de la prochaine année, il y aura toujours une certaine proportion de fans qui ne veulent vraiment rien de plus que de voir le comédien reprendre son rôle de M. Kim dans un autre film de la gueule de bois. Pour l’instant, cela semble très peu probable, mais clairement quand je parle de Jeong, on ne sait jamais ce qui va suivre.

