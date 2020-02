Kentucky Route Zero obtient une bande originale en vinyle et en édition limitée, les deux disponibles en précommande

Cela fait plus de sept ans que le premier acte de Kentucky Route Zero est sorti, et maintenant il est enfin arrivé à sa conclusion avec Act 5, qui est sorti cette semaine. Maintenant, nous pouvons enfin découvrir l’intégralité du jeu, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez: PS4, Xbox One, Nintendo Switch ou PC. Cependant, si vous voulez une édition physique du jeu, Iam8bit publie des copies en édition limitée pour PS4 et Switch.

Kentucky Route Zero merchandising chez Iam8bit

L’édition PS4 est disponible en précommande pour 30 $, tandis que la version Nintendo Switch coûte 35 $. Chaque version est livrée avec des “composants secrets” exclusifs à Iam8bit. Vous pouvez également récupérer la bande sonore officielle sur du vinyle 2xLP pour 40 $.

Un deuxième vinyle, 1xLP, est appelé “vinyle mystère” et disponible en précommande pour 30 $. La description se lit comme suit: “Certainement pas la bande originale officielle du Kentucky Route Zero.” Sur la ligne suivante: “Certainement un vinyle mystère lié au Kentucky Route Zero.” Mais il est également livré avec une version numérique de la bande-son, ce pourrait donc être la bande-son, non?

La pochette officielle n’a pas encore été révélée pour le jeu ou la bande originale, et les précommandes pour les marchandises Iam8bit Kentucky Route Zero ne seront pas expédiées avant le “début du troisième trimestre 2020”, donc en juillet au plus tôt.

Pendant que vous attendez les produits Kentucky Route Zero d’Iam8bit, je vous recommande fortement d’appeler la hotline du département du Real annoncée sur chacune des pages de précommande. Numérotation 1-858-943-6579 vous permet d’écouter un enregistrement cryptique et assez étrange qui sera mis à jour dans les semaines et les mois à venir. Même si vous n’avez aucun intérêt à acheter l’édition physique de Kentucky Route Zero ou la bande originale de vinyle, faites-vous plaisir et appelez la hotline.

Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu d’aventure particulier et bien-aimé, Kentucky Route Zero suit la tradition des jeux PC pointer-cliquer à l’ancienne. Vous incarnez Conway, un chauffeur de camion qui travaille pour une entreprise d’antiquités. Lors de sa livraison finale, il doit emprunter la Route Zero, une route bizarre qui traverse les grottes du Kentucky. Il croise le chemin avec des gens étranges le long du chemin et a souvent du mal à comprendre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Kentucky Route Zero est marqué par un réalisme magique et offre aux joueurs beaucoup de place pour tirer leurs propres conclusions sur l’histoire et ce que tout cela signifie.

