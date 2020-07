Kia e-Niro, planètes

« Longue vie et prospérité » Doctor Spock, (Amok Time, Star Trek deuxième saison épisode 1 1967)

Le chemin de l’électrification de la flotte mobile, malgré les nombreux obstacles rencontrés comme le manque de bornes de recharge, semble inexorable et certains constructeurs semblent l’avoir parfaitement compris. C’est le cas de la coréenne Kia, qui avec ses dernières propositions semble vouloir couvrir pratiquement tous les besoins de mobilité avec des propositions qui sont également assez abordables pour la fourchette de prix qui est généralement gérée pour ce type de véhicule.

Fiche technique Kia e-Niro

Contrairement à d’autres concurrents, qui semblent peu à peu gagner du terrain, cette marque propose des véhicules électriques avec des carrosseries différentes (SUV, tourisme, utilitaire …) et avec deux moteurs différents donc l’offre est assez complète. Dans notre cas, nous avons pu tester sa proposition de VUS compact e-Niro avec une plate-forme qui permet d’acheter le modèle en mode hybride, hybride rechargeable ou entièrement électrique, comme nous avons pu le tester.

Niro sans carburant

Comme nous l’avons déjà souligné, c’est la troisième version que nous avons testée du Kia Niro afin que son design et son aspect extérieur ne nous surprennent pas. Il s’agit d’un SUV compact au look moderne et aux lignes plus urbaines que le tout-terrain avec quelques touches sportives comme le becquet arrière ou la prise d’air au bas du pare-chocs avant. Soit dit en passant, ce plan d’Arie a un aspect différent de celui des autres versions que nous avons testées car il est plus large et délimité par une bande de couleur bleu clair.

Modifie également la conception des feux de brouillard, maintenant sur les côtés du pare-chocs et allongés, et la calandre qui est couverte en ne nécessitant pas de refroidissement. De plus et contrairement à la version hybride plug-in dans ce cas, la prise de courant est insérée à l’intérieur de la même calandre et non sur le côté de la voiture. Ils modifient également certaines des moulures latérales et le design des jantes, plus adaptés pour profiter de l’autonomie de la voiture.

À l’intérieur, nous n’avons pas trouvé de grandes différences par rapport aux autres versions du Niro. Certains détails esthétiques le différencient en tant qu’appliques discrètes à différents endroits, comme entourer les buses de ventilation, de la même couleur bleu clair qui apparaît sur le corps. De plus, le levier de vitesses automatique que l’on trouve dans les autres versions est remplacé par un sélecteur circulaire qui remplit la même fonction mais lui donne un aspect moins automobile.

Intérieurs

D’autres détails sont moins évidents, comme la lumière sur le tableau de bord qui permet de connaître l’état de charge du véhicule de l’extérieur ou certains trous pour stocker des objets dans la console qui n’étaient pas dans les autres versions ainsi qu’un autre trou avec un couvercle à côté du sélecteur de la changement. Les indicateurs derrière le volant ont également une conception quelque peu différente, dans ce cas l’indicateur à droite qui montre la vitesse à laquelle nous circulons est complètement numérique et non aiguille avec les deux versions précédentes.

En revanche, l’écran entre les deux indicateurs circulaires est plus grand et présente plus d’informations. Sur la droite, nous aurons les données du fonctionnement du moteur électrique de la voiture ainsi que l’état de la batterie. Le volant est le même que dans les autres versions avec un grand nombre de boutons et de sélecteurs, ce qui rend parfois difficile d’accéder à la fonction à laquelle nous devons accéder sans quitter la route des yeux.

Le système d’information et de divertissement est également le même que celui des autres versions avec un écran de sept pouces, sauf que dans ce cas, il a une section dans laquelle nous pouvons programmer la charge de la voiture et également le démarrage de la climatisation. Nous pouvons également afficher des informations sur la consommation et afficher d’autres données d’intérêt pour le véhicule, comme une carte qui montre graphiquement jusqu’où nous pouvons aller avec la charge actuelle de la batterie.

Espace intérieur

En termes d’habitabilité, bien qu’à l’avant les sièges soient tout aussi confortables que dans les autres versions, à l’arrière les pieds des passagers iront plus haut que dans les autres Kia Niro. La raison en est que les batteries vont au bas de la voiture et donc le plancher à l’arrière est un peu plus élevé. C’est une configuration et un inconvénient commun avec d’autres versions électriques de voitures à moteur à explosion.

Curieusement, et grâce à cet agencement de batteries, le coffre de cette version de Niro est celui qui a le plus de capacité dans toute la gamme. Sa capacité de 451 litres l’emporte sur l’hybride Niro de 401 litres et l’hybride rechargeable de 324 litres encore plus étroit. Dans ces deux cas, la batterie, un peu plus grande dans le cas de la version PHEV, est située dans le coffre et donc la version électrique est finalement celle avec le plus gros coffre.

L’une des caractéristiques intéressantes de Niro et des autres modèles KIA est le nombre important de systèmes d’assistance à la conduite qu’il propose. Dans le modèle que nous avons pu tester, nous avions à notre disposition le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt et de démarrage, le système de freinage d’urgence ou le système de maintien de voie. Il dispose également d’un système de caméra et d’aide à la conduite.

Au volant

Lorsque vous prenez le volant de cette KIA, vous devez tenir compte du fait que nous allons conduire un véhicule de 204 chevaux et une réponse immédiate à l’accélérateur. Cela en fait une voiture extrêmement rapide en accélération, bien que dans nos tests, nous ayons remarqué que la Hyundai Kona à partir de laquelle nous avons testé la même motorisation ne perd pas autant d’adhérence que son homologue. C’est probablement parce que le Niro est une voiture plus grosse et plus lourde.

Comme avec le Kona, cette version électrique du Niro dispose d’un levier sur lequel nous pouvons sélectionner dynamiquement le niveau de rétention et de recharge de la voiture. Contrairement au modèle Hyundai, le Niro nous a semblé plus sobre et plus fiable dans les virages rapides. En général, nous l’avons trouvé plus stable et avec un châssis et des suspensions plus adaptés au niveau de puissance et de couple qui nous est livré.

Le Niro électrique avec sa batterie 64Kw peut nous offrir une autonomie allant jusqu’à 450 kilomètres sur des itinéraires urbains qui descend à environ 300 si nous l’utilisons sur la route, un peu moins si sur ces circuits nous nous rendons hommage à l’accélérateur pour obtenir des sensations plus sportives. Comme la Hyundai, la Kona est compatible avec une charge rapide qui vous permet de charger 80% de la batterie en une heure, mais ces chargeurs sont payés et en nombre insuffisant. Quelque chose à garder à l’esprit lors du démarrage d’un voyage.

Conclusions

La version électrique du Niro est le complément parfait à la gamme écologique de petits SUV du constructeur coréen. Il offre tous les avantages et vertus de ce modèle avec de bonnes finitions, un espace intérieur suffisant (bien qu’un peu compromis pour les jambes des passagers arrière), un bon comportement routier et un bon équipement en termes de systèmes d’assistance. au volant, certains très sophistiqués.

La motorisation est exceptionnelle et l’autonomie de la plus étendue de ce que l’on peut trouver dans des véhicules de ces caractéristiques et, surtout, ce prix. Les 204 chevaux et la puissance disponible à tout moment invitent à une conduite amusante qui ne nuit pas au comportement noble et sûr de la voiture. Les seuls inconvénients à voyager de manière agréable et silencieuse sont toujours le réseau de recharge pour les véhicules électriques, encore insuffisant si nous ne possédons pas de Tesla et peut-être une mise à jour du système de divertissement et d’information quelque peu dépassé.

Évaluation finale

RÉSUMÉ

La version électrique du Niro souligne toutes les bonnes qualités de ce modèle coréen avec une motorisation puissante et silencieuse en plus d’une autonomie supérieure à la moyenne. Une voiture recommandée bien que quelque peu spartiate à certains égards pour le prix qu’elle a.

Système d’infodivertissement8