Kill La Kill The Game: IF Nintendo Switch Update ajoute un nouveau personnage DLC gratuitement

Kill la Kill the Game: IF a une nouvelle mise à jour sur Nintendo Switch qui apporte une multitude de changements au bagarreur 3D, y compris l'introduction de Mako Mankanshoku, le favori des fans. Le patch corrige également divers bogues, implémente un tas d'ajustements et de changements d'équilibre, et bien plus encore.

Ce nouveau patch Kill la Kill a été lancé pour la première fois sur PC et PlayStation 4 en novembre 2019. Cette mise à jour, la version 1.05, propose bon nombre des mêmes ajustements et ajustements que cette nouvelle mise à jour Nintendo Switch.

La mise à jour Kill la Kill: IF's Switch ajoute Mako à la liste du jeu gratuitement. La lycéenne courageuse utilise son uniforme Goku deux étoiles au combat, ce qui lui permet de se mettre sous tension au cours d'un match. Elle est tout aussi intrépide dans le jeu que dans l'anime. Découvrez la bande-annonce de présentation du personnage de Mako Mankanshoku ci-dessous.

Nous avons donné au jeu un 7/10 dans notre revue Kill la Kill the Game: IF, en disant: "Kill la Kill IF est clairement conçu pour les fans de Kill la Kill qui cherchent plus de façons d'apprécier les personnages, la musique et les batailles de la série animée. "

Consultez ci-dessous pour une ventilation du dernier patch de Kill la Kill the Game: IF.

Full Kill la Kill the Game: Notes de mise à jour IF

Nouveau contenu

Ajout d'un nouveau personnage jouable, Mako Mankanshoku.

* Jouable dans tous les modes versus et le mode Galerie.

Changements d'équilibre

Ajusté les actions de chaque personnage.

Correction d'un bug où les valeurs de dégâts affichées n'étaient pas ajoutées pour certains mouvements.

Modifications de l'équilibre des personnages