Kim Kardashian invite Tristian Thompson à dîner

Même si la saison 18 de L’incroyable famille Kardashian n’est pas encore là, le drame a déjà commencé. Selon l’aperçu de la saison prochaine, Kim Kardashian a invité l’ex-Tristan Thompson de sa sœur Khloé Kardashian à dîner.

Le basketteur professionnel de la NBA, Tristian, qui joue actuellement pour les Cavaliers de Cleveland, est surtout connu pour sa relation très médiatisée avec Khloé. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2016 et en 2017, Khloé a annoncé qu’elle attendait un enfant avec Tristan. Pendant sa grossesse, il y avait des rumeurs selon lesquelles Tristian avait été infidèle à Khloé. En 2018, elle a donné naissance à leur fille, True Thompson. Les deux auraient été séparés début janvier 2019, mais les choses sont devenues folles dans les médias lorsque Tristan aurait rencontré la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods. C’est à ce moment que Tristan et Khloé auraient officiellement mis fin aux choses.

Connexes: Khloé Kardashian Tweets sur la façon dont Kourtney Kardashian a ruiné sa soirée des Oscars

Dans un aperçu de la nouvelle saison de Keeping up with the Kardashians, Kim a appelé Khloé pour lui faire savoir qu’elle dînerait avec Tristan. Le clip s’ouvre avec Kim disant à Khloé que Tristan l’a appelée après avoir vu Kim était dans un hôtel près de lui. Elle l’a invité à dîner et a revérifié avec Khloé pour s’assurer que la situation allait bien avec elle. Khloé a répondu positivement en disant: “Je pense que vous devez faire ce qui est le mieux pour vous. Si vous voulez qu’il boive à la fin, il n’y a rien de mal à cela.” Kim a rassuré Khloé, “Je ne pense pas que ce que Tristan a fait soit évidemment juste … et je l’ai brutalisé.” Découvrez le clip complet ci-dessous:

Kim a exprimé son intérêt à garder les choses cordiales au sein de leur grande famille. Kim a dit: “Je sais aussi que c’est le père de True.” Elle a également évoqué le fait que leur mère avait trompé leur père Robert Kardashian à l’époque comme exemple, en disant: “Comme, maman a trompé papa et tous leurs amis ont pardonné à maman.” Kim a conclu: “Je pense que le pardon est comme la meilleure façon.” Les deux ont terminé l’appel téléphonique là-bas.

Bien qu’il ne semble pas que Tristan et Khloé se réuniront de sitôt, il semble que Tristan fasse un effort pour s’entendre avec la famille Kardashian-Jenner, ce qui sera finalement le meilleur pour sa fille. D’après la réponse de Kim, il semble également que la famille soit prête à lui donner une chance, très différente des commentaires brutaux que les Kardashian lui ont adressés ainsi qu’à Jordyn dans le passé.

Suivant: Kim Kardashian pensait qu’elle avait fait une fausse couche pendant la grossesse avec North West

L’incroyable famille Kardashian la saison 18 est présentée au printemps 2020.

Source: KUWTK

Kylie Jenner lance son nouveau look après une coupe de cheveux accidentelle

A propos de l’auteur

Myah Daniels est diplômée de l’UC Davis, diplômée en communication et mineure en écriture professionnelle et théâtre. Elle vit actuellement à Los Angeles et fréquente un conservatoire intérimaire de 2 ans. Vous pouvez l’attraper en arrière-plan de certaines de vos émissions préférées telles que “13 Reasons Why”, “This is Us” et “Insecure”.

En savoir plus sur Myah Daniels