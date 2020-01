Kindle Paperwhite au prix le plus bas et autres offres

la embraser est le lecteur de livre électronique fourni par Amazon sur le marché depuis 2009. Ayant eu un énorme succès, la société Amazon s’est développée dans les années suivantes appareils améliorés, toujours pour la gamme Kindle. Le modèle Kindle Paperwhite il se présente sous différentes formes sur le marché depuis 2012 et Amazon a décidé de baisser son prix.

Combien coûtera Paperwhite et quelles sont les autres offres Amazon

Le prix standard du Kindle Paperwhite est de 129,99 $, mais sur le magasin américain, il est maintenant possible de le trouver pour 84,99 $, pour une remise de 35%. Les caractéristiques importantes de ce produit disponibles en noir et en bleu sont imperméabilité (pour lire sans problème même sur la plage ou dans la baignoire), un espace de 8 Go de stockage, la fonction auditive qui vous permet d’écouter vos livres et enfin la lumière réglable intégrée qui vous permet de lire Kindle même dans le noir. Le même rabais s’applique à la version 32 Go, qui est tombée à 109,99 $ par rapport aux 159,99 $ précédents. Le prix appliqué à Paperwhite est essentiellement ce pour quoi le simple Kindle d’Amazon est généralement vendu, qui est actuellement proposé à 59,99 $, ainsi que le prix typique offert le Black Friday. L’offre de ce produit n’est pas valable pour l’Italie et n’est pas expédiée directement d’Amazon. Pour l’obtenir d’autres types d’envois devront être utilisés qui sont bons pour notre pays.

Mais voici quelques autres offres qui pourraient vous intéresser:

Le smartphone OnePlus 7 Pro, dont le prix est généralement égal à 699 $, se trouve plutôt sur le site Web approprié avec 499 $ pour une remise de 170 $ en utilisant le code NEWYEAR au moment de l’achat. Presque tous les modèles sont épuisés, mais la version de résiste toujours 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire.

la chargeur mural produit par Aukey avec deux ports USB au prix de 21,59 $ (expédition en Italie).

Une série de jeux vidéo sur Target à 25% de réduction. Parmi les titres se démarque Star Wars Jedi: Fallen Order, mais aussi Plants vs Zombie, Just Dance 2020 et GTA5.

Le modèle de deuxième génération de Apple AirPod, toujours sur Amazon.