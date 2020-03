King County dévoile un nouveau tableau de bord pour suivre les cas confirmés de COVID-19, les décès et les tendances – .

Cliquez pour des statistiques interactives en direct.

Le comté de King a dévoilé un nouveau tableau de bord pour suivre les statistiques des coronavirus, y compris un tableau des cas et des décès ainsi que des tendances par code postal, y compris les communautés individuelles de Seattle et d’autres parties du comté.

Mercredi, 1 359 personnes étaient positives pour COVID-19 dans le comté de King et 9 484 étaient négatives. Jusqu’à présent, 100 personnes sont mortes de la maladie. Le premier cas positif confirmé dans le comté de King a été signalé le 28 février.

Parmi les tendances notables:

Sur les 6 355 femmes qui ont été testées, près de 11% se sont révélées positives pour le coronavirus.

Quatorze pour cent des 4 396 hommes testés sont revenus avec des résultats positifs.

De tous les groupes testés, les 80 ans et plus sont revenus avec les cas de COVID-19 les plus confirmés, soit 364,6 cas pour 100 000 habitants.

Le code postal avec le taux de cas par habitant le plus élevé est le 98034, la région de Kirkland, où la communauté des retraités du Life Care Centre a été l’épicentre de l’épidémie. Plus de 380 cas ont été confirmés dans ce code postal, soit 867,8 cas pour 100 000 habitants.

Les taux reflétés peuvent ne pas être représentatifs des tendances de la maladie dans la population générale, selon Public Health – Seattle & King County. Le taux de tests positifs changera également à mesure que davantage de personnes seront testées dans chaque groupe d’âge.

Seuls les résultats de test positifs ou négatifs sont reflétés dans le graphique et excluent ceux qui sont encore en attente, non concluants ou non effectués. Les responsables avertissent que les chiffres sont incomplets pour les dates les plus récentes.

Le tableau de bord a été créé à l’aide du logiciel de visualisation des données de Tableau Software basé à Seattle.