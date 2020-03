Kingdom Hearts 3 a besoin de DLC Sephiroth

Pour les fans de la série, Kingdom Hearts 3 a apporté beaucoup de résolution aux intrigues de longue date. Même en introduisant de nouveaux éléments, il a perpétué de nombreuses traditions de la franchise, mais pas toutes.

L’exclusion la plus évidente était le manque de personnages de Final Fantasy, quelque chose qui est une constante depuis le début de la série. L’une des batailles les plus difficiles des deux premiers matchs a opposé l’emblématique méchant Sephiroth.

Kingdom Hearts 3 Re: Mind a ajouté les batailles difficiles que les fans voulaient, ainsi qu’un boss secret intense. Pourtant, il semble étrange que la troisième entrée manque d’une bataille Sephiroth, surtout quand elle faisait partie de ces deux premiers jeux principaux.

Une bataille Sephiroth pourrait être meilleure que jamais dans Kingdom Hearts 3

Re: Mind a enfin mis à niveau le système de combat de Kingdom Hearts 3, offrant aux joueurs le contrôle précis dont ils ont besoin. Avec toutes les options et mécaniques, Kingdom Hearts 3 a sans doute le meilleur combat de la série, et cela pourrait faire des merveilles pour une bataille de Sephiroth.

Les patrons de Re: Mind exigeaient beaucoup de joueurs, avec plusieurs phases et attaques qui nécessitent un timing précis pour esquiver et garder. Sephiroth serait au niveau de la bataille de Yozora, le méchant utilisant ses attaques dévastatrices comme Shadow Flares et Meteor, mais avec une intensité renouvelée. Les formes de Keyblade offrent aux joueurs plus d’options que jamais pour combattre Sephiroth, et la mise à niveau vers Unreal Engine 4 offre de nombreuses opportunités pour le combat.

Le plus intéressant, cependant, est le potentiel de faire enfin de Cloud un membre du groupe ou un membre invité. Kingdom Hearts 3 permet jusqu’à quatre membres du groupe à un moment donné, ce qui signifie qu’un combat Sephiroth pourrait amener Sora, Donald et Cloud au combat. Au-delà de cela, le jeu pourrait même créer un groupe de plusieurs personnages de Final Fantasy, en associant peut-être Cloud à l’équipe de Hollow Bastion de Leon, Yuffie et Aerith.

Alors que Kingdom Hearts 3 n’a pas souffert du manque de personnages de Final Fantasy, les batailles de Re: Mind ne font que renforcer à quel point une bataille Sephiroth pourrait être fantastique dans le moteur mis à jour du troisième jeu.

C’est maintenant le moment idéal pour ajouter une bataille Sephiroth

2020 est une grande année pour Final Fantasy, avec la sortie très attendue du Final Fantasy 7 Remake. En tant que dernier ajout à Kingdom Hearts 3, une bataille Sephiroth serait l’hommage parfait à la sortie du Remake. Il n’y a littéralement pas de meilleur moment pour amener Sephiroth dans le match.

Cela pourrait aider à susciter l’intérêt pour le remake, mais il est également beaucoup mieux utilisé. Le remake de Final Fantasy 7 est en train de repenser ses personnages principaux, à la fois en termes de look et de voix. L’ajout de personnages comme Cloud et Sephiroth dans Kingdom Hearts 3 permettrait à Square Enix de solidifier les nouveaux designs des personnages, et plus important encore, leurs nouveaux acteurs de la voix. Les nouvelles voix seront la chose la plus difficile pour les joueurs à s’adapter, mais les migrer vers Kingdom Hearts 3 peut aider à solidifier les acteurs.

Les personnages de Final Fantasy ont été réintégrés dans Kingdom Hearts 3 avec Re: Mind, mais leur inclusion était tout au plus passive, avec seulement quelques courtes cinématiques mettant en vedette les personnages. Kingdom Hearts dépasse certainement la nécessité de présenter Final Fantasy, mais avec treize ans entre les deuxième et troisième matchs, Square Enix devrait au moins donner aux joueurs un aperçu d’une bataille Sephiroth moderne.

