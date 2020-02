Kingdom Hearts 3: Le guide du boss final de la fin du monde

Kingdom Hearts 3’s le boss final peut être délicat. La série Kingdom Hearts se construit à ce moment depuis plus de 19 ans. Kingdom Hearts 3 est la conclusion de la saga Xehanort et le moment que les fans attendaient. La série a toujours maintenu la barre haute par thème quand il s’agit des conclusions de ses principaux titres numériques. Dans Kingdom Hearts d’origine, le boss final Ansem s’est transformé en un vaisseau monstrueux géant tout en brandissant une lame à double extrémité qui appartenait à l’enfant qu’il possédait (ce sont des choses que seuls les esprits derrière la série Final Fantasy peuvent trouver). Quant à Kingdom Hearts II, Xemnas vous envoie dans un royaume de néant infini pour terminer le travail. Kingdom Hearts 3 poursuit sa tradition d’avoir des boss finaux exagérés et voici un guide pour vous aider à les battre.

Après que la joueuse ait vaincu Ansem, Xemnas et Young Xehanort, le maître aîné Xehanort s’avance et élimine Kairi devant ses amis. En la tuant, Xehanort est désormais en mesure de libérer le pouvoir de Kingdom Hearts. Bien que l’espoir soit perdu, il y a une dernière tentative pour arranger les choses de nos héros. Sora, Donald et Goofy sautent dans un portail qui vient du cœur de maître Xehanort et ils apparaissent dans la belle Scala Ad Caelum. Cette ville paisible agit comme le dernier champ de bataille. Il y a 6 phases à cette bataille finale. Assurez-vous d’apporter autant d’éthers et de Hi-Potions que possible.

Avancez dans la ville. Alors que vous explorez la ville, d’autres exemplaires de Xehanort apparaîtront. Chaque copie Xehanort tire ses capacités de la nouvelle organisation 13. Les Xehanort ont chacun leur propre hitbox, ce qui signifie que chaque corps partage sa santé les uns avec les autres. L’utilisation d’Aeroga peut piéger plusieurs navires et causer de grandes quantités de dégâts. De plus, le blocage et l’utilisation de Counter Impact peuvent frapper plusieurs ennemis à la fois. Continuez à utiliser ces deux méthodes et la première phase sera terminée.

Xehanort déforme le champ de bataille dans cette prochaine phase. Il commence le combat en générant des boules vertes autour de Sora. Le joueur peut sortir de cette attaque en la chronométrant correctement. Si le joueur se trouve à une longue distance d’Armored Xehanort, l’utilisation d’Air Step comblera cet écart, car Armored Xehanort se téléporte constamment autour du terrain. Bloquez les attaques rouges entrantes et tournoyantes, mais ne ripostez pas tant que le mouvement n’est pas terminé, car il continuera à se balancer indépendamment d’un compteur. À terme, Armored Xehanort créera un grand pilier ardent au centre de la carte. Sora est capable de bloquer les boules de feu entrantes. Après un certain temps, il se jettera sur le joueur. Bloquez cela et il sera ouvert aux attaques. Alors que le pilier ardent touche à sa fin, Xehanort commence à tirer le joueur dans une boule de feu. Mash roule et une fois que la boule de feu explose, Air Step à Xehanort pour punir. Faites-le correctement et Xehanort commencera sa prochaine phase.

Pendant cette phase, vos capacités sont limitées car vous êtes sous l’eau. Cela signifie que le joueur ne peut pas s’appuyer sur les liens ou les transformations Keyblade pour les aider. Xehanort crée des piliers de feu de ralliement au-dessus de Sora et un autre mouvement où il commence à attirer Sora avant d’exploser. Le chronométrer correctement et Sora peut bloquer les deux. Après avoir infligé des dégâts, Xehanort entourera Sora de piliers plus ardents qui tourbillonneront autour de lui. Xehanort continue également d’attaquer Sora avec sa Keyblade. Bloquez les balançoires de la Keyblade et une fois que les piliers cessent de tourner, bloquez-les lorsqu’ils approchent de Sora. Répétez ce processus jusqu’à ce que Xehanort commence sa phase suivante.

Le joueur revient sur terre et toute la ville de Scala Ad Caelum est détruite. Après un combo normal de Xehanort, il se déforme au centre de la carte et crée un autre pilier ardent. Air Glissez hors de la voie de frai des piliers de feu et bloquez les boules de feu qui viennent du centre. Pendant cette partie du combat, jouez défensivement, car Xehanort ne sera pas puni tant que ce n’est pas fini. Après un certain temps, Xehanort se jettera sur vous. Si vous bloquez cela, il chancelle et est maintenant ouvert aux attaques. Sa dernière attaque dont il faut s’inquiéter dans cette phase, c’est quand il commence à tirer Sora dans une boule de lumière. Glissez l’air loin du ballon. Xehanort fera apparaître des boules vertes pour vous tirer dedans. Planifiez correctement le toboggan pour l’éviter. Rincez et répétez jusqu’à ce que cette phase soit terminée.

Sora, Donald et Dingo se dirigent vers le sommet de Scala Ad Caelum pour faire face à Maître Xehanort, qui utilise maintenant le pouvoir de la X-Blade. Tout au long de ce combat, Xehanort se téléportera et se prélassera constamment vers Sora. Bloquez ces attaques et punissez-le avec un compteur. C’est tout ce que Xehanort fait dans cette phase avant de se diriger vers le ciel pour son affrontement final. Xehanort crée une plate-forme faite de lumière et élève nos héros dans les airs.

Xehanort commence cette phase en faisant pleuvoir des boules de feu sombres sur Sora. Suivez le moment de leur arrivée et bloquez-les. Semblable à la première phase contre cette version de Xehanort, il se téléportera et se précipitera vers Sora. Bloquez-les et contre-punissez. Il répétera ces deux mouvements jusqu’à ce qu’il atteigne son mouvement de désespoir. Pendant son mouvement de désespoir, Xehanort supprime toute la lumière de l’intérieur de Sora et le joueur doit récupérer cela. Chaque fois que Sora attaque Xehanort ici, un peu de lumière lui sera restituée. Évitez les piliers légers en utilisant la barrière Rage Forms. Lorsque Xehanort crie “Foolish!”, Il enverra des rangées de lumière dans votre direction. Bloquez-les et contre. Cela fera échouer Xehanort, vous donnant la possibilité de l’attaquer. Une fois que vous avez collecté suffisamment de lumière, l’invite “Return To Light” apparaît. Les joueurs obtiennent une cinématique flashy de Sora attaquant Xehanort. Cela se termine par l’attaque finale de Xehanort. Les chaises se lèvent du sol et Xehanort commence à envoyer des clones sombres pour attaquer Sora. Utilisez le Wreck-It Ralph Link pour éviter d’être tué pendant cette attaque. Une fois terminé, annulez Ralph et le combat reprendra quand il a commencé. Continuez d’attaquer Xehanort jusqu’à ce que l’invite “Last Ray” apparaisse et les joueurs seront récompensés avec une belle cinématique qui conclura le boss final de Kingdom Hearts 3.

Si le joueur n’est pas à l’aise avec l’utilisation de Links pendant son mouvement de désespoir, il peut apprendre le schéma en bloquant et en esquivant au bon moment. Le dernier affrontement de Maître Xehanort a clôturé la saga Xehanort de la manière la plus thématique possible. Sora, Donald et Dingo se réunissent avec le pouvoir de l’amitié pour repousser l’obscurité. Pour tous les combats, les joueurs peuvent voir comment se termine la saga Xehanort. Bien que ce ne soit pas la fin de la série Kingdom Hearts, cela conclut cette saga de 19 ans avec un arc.

Kingdom Hearts 3 est disponible sur Playstation 4 et Xbox One.