Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue pour Xbox One pourrait être lancé ce mois-ci

Les joueurs Xbox désireux d’en savoir plus sur Kingdom Hearts auront peut-être de la chance, car une liste maintenant supprimée du Microsoft Store suggère que Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue pourrait se diriger vers Xbox One dans les deux prochaines semaines.

Selon l’utilisateur de Twitter Wario64, qui a un dossier de reportage sur les nouvelles et les offres du secteur, une liste du Microsoft Store a déclaré que Kingdom Hearts 2.8 pourrait être lancé le 18 février. “Pourrait” est le mot clé ici, car le lien dans le tweet de Wario mène à un page d’erreur. Et la recherche du jeu sur le Microsoft Store ne donne aucun résultat. Il est habituel que les dates de sortie apparaissent sur les listes de magasins temporaires en tant qu’espaces réservés, donc la date de février peut être juste cela. Kingdom Hearts 3, sa démo et le DLC Re: Mind récemment publié sont tous là, cependant.

Kingdom Hearts 2.8 pourrait avoir l’un des titres les plus longs de l’histoire de la franchise, mais il comble également les lacunes pour les joueurs qui ont raté certaines des retombées qui sont apparues sur d’autres plateformes comme les appareils mobiles, la 3DS et la PSP. Cette collection comprend un remasterisateur haute définition de Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, un module complémentaire de Kingdom Hearts: Birth by Sleep intitulé A Fragmentary Passage et le film cinématographique Kingdom Hearts χ Back Cover. Ces trois expériences précèdent les événements qui se déroulent dans Kingdom Hearts 3.

Si vous en avez assez de collecter les jeux Kingdom Hearts individuellement ou dans le cadre de collections distinctes comme le Pack Collector de Kingdom Hearts: Remix HD 1.5 + 2.5, Square Enix a annoncé une toute nouvelle compilation complète qui comprend 10 titres Kingdom Hearts . Appelée Kingdom Hearts: The Story So Far, la collection propose sept jeux et trois films pour vous offrir l’expérience ultime de Kingdom Hearts. Il se vend 50 $, est précommandable maintenant chez divers détaillants comme Amazon et Best Buy et sera lancé le 17 mars.

Nous avons donné à Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (ouf!) Un 7/10 dans notre revue, en disant: “C’est un fouillis qui souffre un peu de son manque de réelle cohésion entre ses trois parties, mais au moins deux de ces composants sont assez fort pour justifier une visite de retour dans le monde qui laisse vraisemblablement tomber les personnages de Final Fantasy et Disney dans le même univers. “

