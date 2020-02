Kingdom Under Fire: La revue PC des croisés

Kingdom Under Fire: The Crusaders est le deuxième jeu de la série Kingdom Under Fire, un ensemble obscur de RPG stratégiques du début des années 2000. The Crusaders en particulier sorti pour la console Xbox originale en 2004. La franchise est surtout connue pour la sortie de Kingdom Under Fire II en 2019, après une période de développement de 11 ans. Maintenant, le développeur Blueside a publié un port PC pour The Crusaders dans l’espoir de présenter une nouvelle génération de joueurs à leur aventure tactique.

Kingdom Under Fire: The Crusaders est un jeu de stratégie en temps réel avec des éléments de hack et slash à la troisième personne. Il met le joueur en charge de plusieurs bataillons de troupes, dont l’un est dirigé par leur personnage principal. La plupart du jeu voit le joueur contrôler l’action à distance, diriger chacune de ses troupes et émettre des commandes spéciales à l’aide d’une mini-carte interactive. Lorsque les armées se rencontrent, cependant, le joueur reçoit le contrôle direct du protagoniste, qui peut couper et couper son chemin à travers les troupes ennemies avec une efficacité satisfaisante.

Le jeu n’est pas simple. Les subtilités du gameplay tactique sont assez denses et difficiles à maîtriser. Heureusement, la courbe d’apprentissage est assez généreuse. Les premières missions sont assez faciles et des missions de formation approfondie sont proposées entre les missions. Le compromis pour ces systèmes difficiles est une recréation précise et satisfaisante de la participation à une bataille médiévale à grande échelle, avec des flèches qui montent en flèche et des affrontements d’acier. Il peut être frustrant de positionner toutes vos troupes où vous le souhaitez, et le timing de certains mouvements spéciaux peut être difficile et ennuyeux à comprendre, mais lorsque deux armées se rencontrent, les choses deviennent très excitantes, très rapides. Ces batailles brutales et passionnantes sont soulignées par une bande-son de heavy metal qui semble très déplacée au début, mais qui réussit à faire pomper le sang lorsque le marteau tombe. Le mixage sonore peut cependant devenir un peu autoritaire; Autrement dit, le jeu est très fort. Les commandes audio du menu pause peuvent atténuer quelque peu cela, mais cela vaut la peine de le noter. Parole aux sages et aux sensibles au bruit: préparez-vous lorsque vos archers commencent à tirer.

Presque tous les problèmes que les joueurs rencontreront avec ce port de Kingdom Under Fire: The Crusaders viennent de sa nature même de port. Les graphismes ressemblent exactement à ce qu’ils étaient en 2004, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas superbes. Les visuels ne gênent pas le gameplay, bien sûr, mais les commandes le font. Il est douloureusement évident que ce jeu n’a pas été conçu pour jouer sur PC. Chaque didacticiel en jeu propose des commandes Xbox. On vous donne une superposition de commandes PC auxquelles vous pouvez vous référer en appuyant sur un bouton, mais cela ne met pas le jeu en pause, ce qui peut être assez terrifiant quand au cœur d’une bataille et vous devez vous souvenir d’un contrôle crucial. Pire, dans un jeu aussi dense, la superposition ne peut absolument pas tout couvrir.

Des contrôles plus intuitifs, comme la navigation sur les cartes du monde, ont été exclus, ce qui serait bien si le port ne souffrait pas de sa juste part de bogues. Lorsque quelque chose cesse de fonctionner, le joueur serait pardonné de supposer qu’il ne connaît tout simplement pas les commandes appropriées, surtout si la superposition ne le lui dit pas. Étant donné que les contrôles Xbox sont mentionnés dans les lignes vocales, il peut être un peu trop de s’attendre à ce que les contrôles PC soient intégrés dans le jeu de base, mais un système plus complet pour les apprendre est absolument inestimable, en particulier dans un jeu aussi complexe que celui-ci. un.

Même lorsque les commandes fonctionnent, elles ne sont pas toujours les meilleures. Pour être parfaitement franc, les commandes de la caméra sont mauvaises. Lorsque vous n’êtes pas au combat, la caméra a la mauvaise habitude de faire ce qu’elle veut, que ce soit en zoomant sur deux ou trois soldats au hasard lorsque vous essayez de prendre le champ dans son ensemble ou de coller votre point de vue derrière un arbre que vous ne semblez pas pouvoir échapper. Vous pouvez contrôler la caméra en maintenant la touche alt et en déplaçant la souris, mais elle ne se déplace pas de manière intuitive; il pivote dans des motifs étranges et il est difficile de le faire se concentrer sur un point et y rester. Tout cela vous oblige à vous fier à la minicarte, ce qui n’est pas trop un péché; cela fonctionne bien, et il n’y a pas de caméra désobéissante à craindre. Vous pouvez l’agrandir et le minimiser en appuyant sur un bouton et diriger vos soldats partout où vous en avez besoin. C’est un peu frustrant d’être enfermé sur la carte comme ça, mais cela bat l’alternative dans presque tous les sens.

Si vous êtes un fan de la stratégie en temps réel et des combats médiévaux classiques, Kingdom Under Fire: The Crusaders n’est pas une mauvaise option. Les graphismes sont extrêmement obsolètes et le fantasme est à peu près aussi générique que possible, mais ce sont des problèmes mineurs par rapport au gameplay tactique amusant et au frisson tactile de patauger dans une mer de combattants et de se déchaîner avec votre lame. Ce qui n’est pas mineur, ce sont les lacunes du système de contrôle; la caméra dysfonctionnelle et les commandes contre-intuitives sont presque aussi gros qu’un obstacle que l’armée orque que vous devez éliminer. Il y a beaucoup de plaisir à avoir avec ce jeu, mais il a plus qu’assez de frustration pour faire le tour aussi. C’est à vous de savoir si le risque vaut la récompense.

Kingdom Under Fire: The Crusaders sort le 28 février 2020 sur PC. Un code de téléchargement numérique a été fourni à . à des fins d’examen.

Notre évaluation:

3 sur 5 (Bon)

