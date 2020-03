KINGMAX PX4480, un autre SSD PCIe 4 ultra rapide

La prochaine frontière en matière de stockage solide est le SSD PCIe 4. Profitez de la bus interne le plus rapide dans l’architecture PC et ils le font sur la dernière version standardisée, déjà prise en charge par AMD dans le nouveau Ryzen et dont nous espérons bientôt la compatibilité avec Intel. La KINGMAX PX4480 est la dernière du genre annoncée.

Le fabricant taïwanais de semi-conducteurs spécialisé dans le stockage propose une unité au format M.2, compatible avec la norme NVMe 1.3 et qui fonctionne sur l’interface PCIe Gen 4 × 4. Le résultat en performances est spectaculaire, avec des transferts de données 5000/4000 Mo par seconde en lecture / écriture séquentielle.

Il utilise une mémoire NAND 3D «haut de gamme d’origine» (pour ne pas mentionner un modèle spécifique), une mémoire cache SLC et DRAM pour accélérer encore le temps de réponse. Il prend en charge E2E (End-to-End Data Protection), LDPC (Low Density Parity Check) et ECC (Error Correction Code).

Tout cela pour améliorer l’efficacité du traitement des données et «garantir la précision et la fiabilité de l’intégration des données», expliquent-ils de KINGMAX, pensant répondre aux besoins de machines telles que postes de travail où une unité comme celle-ci peut offrir tout son potentiel.

Le KINGMAX PX4480 prend également en charge la technologie de nivellement de l’usure et les commandes TRIM pour une durée de vie plus longue. L’unité offre un délai moyen entre les pannes de 1 700 000 heures et une garantie de trois ans.

Sera commercialisé en capacités de stockage de 500 Go, 1 et 2 To. Aucun prix n’a été indiqué, mais nous espérons que ce sera le SSD PCIe 4.0 le moins cher qui puisse être trouvé. Un saut de niveau pour les disques SSD qui dominent complètement l’espace de stockage.