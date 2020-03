Kingston Canvas Plus, nouvelles cartes mémoire SD

Kingston a annoncé l’extension de son catalogue de cartes mémoire Flash, série «Canvas Plus», où se démarquent les premiers modèles sous l’interface haute performance UHS-II de Kingston.

Les cartes mémoire SD / MicroSD restent une solution essentielle pour augmenter la capacité de stockage interne du grand nombre d’appareils qui les prennent en charge. Les solutions de stockage internes et amovibles, qui suivent la tendance, continuent d’augmenter les performances et la capacité, tout en maintenant le faible coût actuel des produits basés sur la mémoire flash ou NAND.

Le nouveau Kingston Canvas Plus représente le nouvelle génération de cartes SD et microSD et ils viennent avec une augmentation des performances pour répondre aux besoins accrus des appareils photo reflex numériques, de la production vidéo 4K / 8K, des appareils Android, des caméras d’action, des drones, etc.

Kingston Canvas Plus, modèles

La nouvelle gamme SD et microSD comprend les premières cartes UHS-II de Kingston comme nouveauté majeure. La société propose trois variantes différentes de la série et un lecteur externe pour extraire tout son potentiel. Nous les vérifions.

Canvas Select Plus:

Conçu pour les caméras de loisirs / amateurs Full HD et 4K DSLR (SD) et les appareils mobiles Android (microSD).

Classe 10 UHS-I qui atteint jusqu’à 100 Mo / s de lecture.

Prend en charge la classe de performances A1 pour accélérer le flux de travail sur les tablettes et les smartphones.

Il est proposé en versions SD et microSD dans des capacités allant jusqu’à 512 Go.

Nous avons eu l’occasion de l’analyser et c’est un modèle exceptionnel par caractéristiques / prix.

Canvas Go! Plus:

Idéal pour enregistrer des vidéos 4K UHD et des photos en mode rafale avec des appareils photo reflex numériques (SD), des caméras d’action 4K et des drones (microSD).

La classe 10 UHS-I U3 accélère jusqu’à 170 Mo / s de lecture avec 90 Mo / s d’écriture.

En microSD, il prend en charge la classe de performances A2 pour accélérer le flux de travail sur les tablettes et les smartphones de nouvelle génération.

Il est proposé en versions SD et microSD dans des capacités allant jusqu’à 512 Go.

Canvas React Plus:

Certifié UHS-II pour une capture vidéo 4K / 8K de qualité professionnelle et des photos haute résolution.

Classe 10 UHS-II U3 ​​jusqu’à 300 Mo / s en lecture, 260 Mo / s en écriture (SD) et 285 Mo / s en lecture, 165 Mo / s en écriture (microSD).

Le premier microSD UHS-II qui prend en charge la classe de performances des applications A1 pour accélérer le flux de travail sur les tablettes et les smartphones.

Il est proposé en versions SD et microSD dans des capacités allant jusqu’à 256 Go.

Lecteurs MobileLite Plus:

Conçu pour augmenter l’efficacité du flux de travail avec des vitesses UHS-II pour des transferts de fichiers et des temps de traitement plus rapides.

Débits USB 3.2 Gen 1 avec compatibilité descendante pour les cartes UHS-I.

Conçu pour des performances optimales avec les cartes microSD et SD Kingston, bien qu’il en prenne en charge d’autres.

Les Kingston Canvas Plus sont maintenant disponibles sur le marché international et des détaillants comme Amazon vendent le modèle de base (Canvas Select Plus) avec 16 Go pour un prix de seulement 3,99 euros. La série est vendue avec ou sans adaptateur SD et est également proposée en packs de plusieurs unités.

Pour mettre en évidence garantie à vie Kingston propose pour ce type de cartes mémoire, idéal pour augmenter la capacité de stockage interne de tous les types d’appareils qui les prennent en charge, avec un coût très économique et de bonnes performances dans tout type d’utilisation, sauvegardes, transferts de fichiers ou exécuter des applications sur un smartphone ou une tablette Android.

Plus d’informations: Kingston – Analyse du modèle Canvas Select Plus