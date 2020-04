Kingston SSD KC2500, performances de stockage maximales

Le SSD Kingston KC2500 est le nouveau disque SSD annoncé par le constructeur californien. Et il vise très bien étant donné que c’est le unité la plus performante de son catalogueEn tant que test amélioré du Kingston KC2000 que nous avons eu la chance de revoir avec des notes exceptionnelles.

Le SSD Kingston KC2500 utilise un format M.2 2280, se connecte à un bus PCIe 3.0 x4 et prend en charge le protocole NVMe. Ses mémoires sont de type TLC NAND 3D 96 couches et bien que cela ne soit pas mentionné, elles sont sûrement produites par Toshiba puisque le constructeur les utilise généralement.

Son niveau de performance en transfert de données est très élevé, jusqu’à 3 500/2 900 Mo par seconde en modes lecture / écriture séquentiels et jusqu’à 375 000/300 000 IOPS en lecture / écriture aléatoire 4K.

Ce SSD comprend auto-cryptage par matériel embarqué avec protection automatique des données de bout en bout (SED) utilisant le chiffrement matériel AES-XTS 256 bits, permettant l’utilisation de fournisseurs de logiciels indépendants avec les solutions de gestion de la sécurité TCG Opal 2.0, y compris Symantec, McAfee ou WinMagic . Il prend également en charge eDrive, une spécification de stockage de sécurité à utiliser avec Windows BitLocker.

Spécifications Kingston KC2500 SSD

Capacité de stockage: 250 Go, 500 Go, 1 et 2 Tbyte

Facteur de forme: M.2 2280

Interface: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4

Souvenirs: Toshiba 96 couches 3D TLC

Contrôleur: SMI 2262EN

Lecture / écriture séquentielle : Jusqu’à 3 500/2 900 Mo par seconde

Lecture / écriture aléatoire 4K: 375 000/300 000 IOPS

Cryptage: AES-XTS 256 bits

Durée de vie: 2 millions d’heures de temps minimum entre pannes (MTBF)

Le nouveau disque SSD de Kingston sera disponible dans des capacités de stockage de 250 Go à 2 To. Pour mettre en évidence Garantie 5 ans Limité avec support technique gratuit. Aucun prix n’a été fourni, mais ce sera une série à envisager en tenant compte de la grande histoire de ce fabricant en termes de fonctionnalités et de prix par Go.