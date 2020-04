Kit est la nouvelle application de messagerie expérimentale de Facebook pour Apple Watch – .

Les propriétaires d’Apple Watch ont désormais une nouvelle application qui leur permet de rester en contact avec leurs contacts les plus proches via Facebook Messenger.

Il s’agit d’une nouvelle application appelée Kit, issue d’une équipe R&D interne de Facebook. Ceci est distinct de l’application Messenger de Facebook pour Apple Watch et est destiné à être un espace plus dédié aux contacts préférés des utilisateurs.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Si vous faites partie de ces personnes qui s’intègrent parfaitement dans l’intersection du diagramme de Venn, qui comprend les propriétaires d’Apple Watch ainsi que les fidèles de Facebook, le géant des réseaux sociaux a publié aujourd’hui une nouvelle application de messagerie pour vous.

Plus précisément, c’est une unité de R&D au sein de Facebook (l’équipe NPE de l’entreprise) qui a publié l’application expérimentale, qui s’appelle Kit et signifie «Keep in Touch». L’idée ici est de fournir plus de fonctionnalités spécifiques à Watch pour les utilisateurs du service Messenger de Facebook tout en utilisant les fonctionnalités de l’application – dont beaucoup peuvent être activées d’un simple toucher – pour rester en contact avec des amis proches. Il convient de noter qu’il s’agit de la première application de l’équipe NPE à être lancée sur Apple Watch et qu’elle est téléchargeable gratuitement.

“Le kit facilite le contact avec votre montre”, indique la description de l’App Store. «Tout ce dont vous avez besoin pour composer un message est à portée de main. Plus de difficulté à naviguer sur un petit écran pour trouver la bonne option. Pour commencer, scannez simplement le code QR sur votre montre et choisissez un contact. Un robinet vous permet d’envoyer un message vocal, votre position ou un emoji. Vous avez également un accès facile à la synthèse vocale. »

Ces fonctionnalités en un clic incluent la possibilité d’envoyer un message avec un enregistrement audio, ainsi que des emoji, des données de localisation, des gribouillis ou des dictées. Vous faites glisser votre doigt pour voir les messages de votre contact sur la droite, et vous pouvez recevoir et répondre aux notifications de votre principal contact Messenger.

Source de l’image: Facebook

Bien sûr, il existe déjà une application Facebook Messager pour Apple Watch – où cette nouvelle application est différente, c’est qu’il s’agit davantage d’avoir un espace dédié pour un cercle de contacts plus étroit. Comme quelques membres de la famille et, disons, votre meilleur ami ou un autre significatif. L’idée est que cela peut sembler un peu trop encombré d’avoir à interagir avec tous ceux que vous connaissez et à parler à l’intérieur d’une application sur l’Apple Watch.

C’est, en résumé, toute la philosophie derrière les applications issues de l’équipe NPE de Facebook. “C’est un moyen pour Facebook de développer de nouveaux types d’expériences pour les gens et d’essayer différentes idées en créant de petites applications ciblées afin de voir si les gens trouvent certaines fonctionnalités utiles ou engageantes”, a déclaré la société dans des communications précédentes sur l’équipe. . «Nous pouvons utiliser ce que nous apprenons pour contribuer à éclairer notre réflexion et notre stratégie de produits.»

Source de l’image: Denys Prykhodov / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.