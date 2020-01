Knights And Bikes arrive bientôt

Knights and Bikes, qui a été lancé sur PS4, Xbox One et PC en août de l’année dernière, fait maintenant son chemin vers Nintendo Switch. Le jeu d’action-aventure, qui voit deux enfants faire équipe pour explorer une île, et qui peut être joué entièrement en coopération, arrivera sur le système portable de Nintendo le 6 février.

Le jeu est disponible en précommande sur l’Eshop maintenant, et le faire avant la sortie du jeu vous donnera un rabais de 10%. Vous pourrez jouer au jeu avec un seul Joy-Con, ce qui est idéal pour jouer au jeu en coopération lors de vos déplacements.

Le Switch reçoit beaucoup de jeux récemment, dont quarante la semaine prochaine, mais Knights and Bikes se démarque. Il a obtenu une note de 8/10 dans notre critique, et le critique David Wildgoose l’a qualifiée d ‘”expérience merveilleusement chaleureuse et invitante sans effort qui vous fera sentir à nouveau jeune.”

Knights and Bikes a été publié par Double Fine, qui ne devrait pas publier plus de jeux maintenant que Microsoft possède le studio.

