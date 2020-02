Koba est presque revenu en guerre pour la planète des singes: voici comment

Le méchant de Toby Kebbell, Koba, est presque revenu dans un rôle majeur pour Guerre de la planète des singes – Voici comment. L’original Planet Of The Apes est une série classique qui a commencé avec l’original de 1968. La première entrée était un fantastique film de science-fiction avec une fin de choc et a été un succès suffisant pour convaincre le studio d’aller de l’avant avec une suite. Le problème est que c’était à une époque où les suivis étaient rares et généralement méprisés par les acteurs. Malgré la mise en scène de différents terrains, la star Charlton Heston ne voulait pas grand-chose à voir avec une suite, mais a cédé et a accepté un caméo prolongé dans Beneath The Planet Of The Apes.

Une partie de l’accord de Heston pour le retour impliquant la mort de son personnage et le déclenchement d’une explosion qui détruirait la planète, empêchant ainsi de nouveaux films de Planet Of The Apes. Cela n’a pas ralenti la progression de la série, qui s’est déroulée pendant trois suites et une émission de télévision. Le remake de Tim Burton en 2001 a été accueilli avec une réception négative et n’a pas réussi à engendrer une suite, mais Rise Of The Planet Of The Apes de 2011 a lancé une trilogie à succès. Cela s’est concentré autour de César (Andy Serkis), un chimpanzé qui évolue pour devenir un leader alors que les singes deviennent progressivement l’espèce dominante

War For The Planet Of The Apes est la troisième et dernière entrée de la trilogie César, où il cherche un colonel meurtrier (Woody Harrelson) après le meurtre de sa famille. Cette suite traite également de l’évolution du virus qui a anéanti la majeure partie de l’humanité, ce qui fait régresser les survivants humains et perdre la capacité de parler. Le film précédent Dawn Of The Planet Of The Apes a vu un soulèvement de l’ancien ami et commandant de César, Koba, joué par Toby Kebbell.

Koba a reçu un traitement vicieux de l’humanité pendant sa captivité et a nourri une haine amère pour eux. Un tournant dans Dawn Of The Planet Of The Apes voit Koba allumer César à cause de sa gentillesse envers les humains, alors il mène un soulèvement et déclenche une guerre entre les singes et l’humanité. Koba est finalement tué par César dans la finale, bien qu’à la fin, des décombres et des respirations soient entendus, suggérant qu’il a survécu à sa chute. Le réalisateur Matt Reeves a estimé que Koba était un méchant si convaincant qu’il a laissé la porte pour le retour du personnage et a ensuite expliqué au podcast Q&A With Jeff Goldsmith comment Koba aurait joué dans War For The Planet Of The Apes s’il était revenu.

L’un des premiers concepts de Reeves pour War For The Planet Of The Apes impliquait une scène d’ouverture où les humains bombardaient une colonie de singes, le présumé défunt Koba étant un survivant. Malgré sa haine pour l’humanité, le bonobo aurait été vu s’incliner devant les forces humaines et devenir un collaborateur pour se venger de César. Malgré l’amour du réalisateur pour le personnage, il s’est rendu compte que l’idée que Koba ait survécu à sa disparition ardente dans Dawn était “ridicule”, bien qu’il ait recyclé l’idée de collaboration pour “âne” Red, qui travaille avec les forces humaines. Koba fait toujours deux brèves apparitions dans les rêves de César dans War For The Planet Of The Apes, car il est toujours hanté par les actions et la mort de Koba.

Alors que Koba était un grand méchant complexe, c’était trop difficile de suggérer qu’il avait survécu à sa chute Guerre pour la planète des singes. Ses actions de Dawn sont encore très ressenties dans le dernier chapitre, car c’est son plan qui a déclenché le conflit apocalyptique.

