Kohler ajoute de nouveaux produits à sa gamme de maisons intelligentes, comprend une pomme de douche avec intégration Alexa

Plus tôt dans la journée, Kohler a annoncé de nouveaux ajouts à sa gamme de salles de bains intelligentes et de cuisines familiales. Les offres sont mises en valeur par la pomme de douche Moxie avec intégration intelligente des haut-parleurs, un incontournable pour tous ceux qui aiment chanter sous la douche. Les autres produits incluent un nouveau robinet sans contact et un système de purification de l’eau.

La pomme de douche est une création à l’aspect bizarre. Il prend le design simple pour lequel Kohler est connu et le modifie avec… un haut-parleur amovible. Ce n’est pas le produit le plus attrayant du marché, mais les consommateurs à la recherche d’une pomme de douche qui fait également office d’enceinte Amazon Alexa n’ont pas beaucoup d’autres options. Le prix n’est pas encore finalisé, mais le produit sera disponible dans une variété de configurations. Le haut-parleur à lui seul commence à 99 $ avec une connectivité Bluetooth, ou 159 $ pour l’expérience Alexa complète. L’une ou l’autre de ces options s’associe avec la pomme de douche pour 70 $ supplémentaires. Le haut-parleur Moxie a une autonomie de batterie allant jusqu’à 7 heures, est livré avec une station de charge sans fil et a été optimisé pour “surmonter le bruit blanc de la douche”.

Kohler a également dévoilé le système de purification d’eau Aquifer Raffine avec une connectivité Wi-Fi intégrée, permettant aux utilisateurs de surveiller l’utilisation de l’eau et la durée de vie du filtre. Le système est proposé avec un système de détection des fuites en option et une régénération automatique des filtres à eau via Amazon Dart. Deux autres nouveaux produits, mais moins excitants, ont également été annoncés: le robinet sans contact Setra avec KOHLER Konnect et le système de douche numérique en mode DTV. Le robinet, au-delà d’être sans contact, permet aux clients de le coupler avec un assistant vocal pour distribuer des quantités mesurées d’eau. Pendant ce temps, le système de douche en mode DTV a la capacité de mapper des réglages spécifiques de douche / bain à la pression d’un bouton.