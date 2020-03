Kojima et le remake seront exclusifs à la PS5

@ Tgcom24

Rappelez-vous la démo sortie pour PS4, il y a des années, nommée P.T. et qui aurait dû être un essai de Silent Hill? Cette démo est restée une légende dans les jeux vidéo, en raison de l’interruption soudaine du projet de Kojima sur le nouveau chapitre de Silent Hill. Les fans du monde entier ont été très déçus de cette décision et de la dissolution de Kojima Production de Konami. Mais ces dernières années, des rumeurs ont insisté sur un éventuel changement de plans qui rééditerait ce chapitre jamais publié.

Ce que nous savons sur les deux chapitres de Silent Hill et l’exclusivité Sony

Récemment, plus d’un journal a publié de nouvelles rumeurs à ce sujet. En particulier, Jack of All Controllers, en plus de confirmer les plans de Konami et Kojima, affirmerait également que le chapitre sera exclusif à PlayStation 5. Il est clair que pour le moment, il ne s’agit que d’hypothèses.

Mais aussi la tête de lit Fiez-vous à l’horreur aurait publié des indiscrétions similaires. Non seulement il confirmerait des rumeurs sur le nouveau chapitre de Kojima, mais il soutiendrait qu’il y a également un redémarrage de la saga en cours. À propos de ce dernier, Rely on Horror affirme qu’il est déjà en production depuis au moins un an et est déjà à un stade avancé. Keiichiro Toyama, scénariste et réalisateur de la première Silent Hill, et Akira Yamaoka (compositeur de la musique) collaboreront également à ce projet. Avec eux, Masahiro Ito devrait également faire partie du projet. Ito est le célèbre designer de monstres qui a récemment annoncé qu’il travaillait sur un nouveau projet. Nous espérons vous donner bientôt de nouvelles informations.