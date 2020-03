Kojima Production en tant que somme forfaitaire pour le coronavirus

En plus du réel danger de propagation du Coronavirus, qui pendant des semaines a terrifié (même excessivement) les gens partout dans le monde, ce virus a également répandu un inconfort considérable partout où un grand nombre de personnes devaient se rencontrer. Nous l’avons vu avec le Mobile World Congress 2020, qui aurait dû se tenir ces jours-ci à Barcelone, mais qui a été annulé en raison du renoncement de la grande majorité des entreprises impliquées. Cette chose s’est également produite à plusieurs autres occasions même lorsqu’un événement n’est pas annulé, de nombreuses entreprises et de nombreuses personnes renoncent à participer, tout comme Kojima Production a choisi de le faire à l’occasion de la Conférence des développeurs de jeux 2020 (GDC).

Voici ce que nous savons sur Kojima Production et GDC 2020

Production de Kojima aurait déclaré dans un post Twitter que la raison de la renonciation à participer au GDC 2020 à San Francisco est précisément en raison de la diverses préoccupations croissantes touchant le coronavirus. Le panel concernant la philosophie de conception de Death Stranding avec Hideo Kojima a donc été annulé. En plus de cela, il aurait dû y avoir une session de programmation d’IA tenue par Eric Johnson qui à son tour a été annulée. Kojima Production n’est pas la seule grande entreprise à avoir renoncé à cette importante conférence, depuis avant, Oculus de Sony et Facebook avait déjà décidé d’abandonner. l’événement n’a pas été annulé pour le moment et devrait avoir lieu d’ici mars 2020, mais le dernier mot n’est malheureusement pas encore dit. En fait, à la suite de ces trois sociétés célèbres, Electronic Arts a également décidé de ne pas y assister. Sony a également décidé de renoncer à Pax East 2020 qui a lieu à Boston ces jours-ci.