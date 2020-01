Kojima Productions prévoit de travailler sur de plus petits jeux, anime, manga et films

Le dernier numéro du magazine japonais Famitsu comprend un article de 30 pages sur Kojima Productions pour célébrer le quatrième anniversaire du studio. Hideo Kojima et Yoji Shinkawa sont interviewés dans le cadre de la diffusion de 30 pages, réfléchissant à leur histoire ensemble et au développement de Death Stranding. Le plus intriguant, cependant, le couple a également exprimé ses espoirs pour l’avenir du studio, discutant des types de projets sur lesquels il aimerait travailler ensuite.

Traduit par Dualshockers, Kojima a dit qu’il serait intéressé à essayer de développer des jeux plus petits, comme des titres épisodiques ou numériques uniquement, tout en travaillant sur des projets plus importants plus proches de Death Stranding et de sa portée chronophage. Kojima a déjà travaillé sur des jeux plus petits avant, bien sûr, avec les deux P.T. et Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – deux jeux au même endroit au cours d’une même nuit.

Le studio prévoit de travailler sur plusieurs projets de jeu, englobant un “grand” jeu ainsi que les espoirs de Kojima de créer également des titres plus petits. Au-delà, Kojima Productions s’intéresse également au développement de projets en dehors des jeux vidéo. Kojima et Shinkawa ont tous deux mentionné qu’ils voulaient créer un manga ensemble, tout en flottant l’idée d’un anime mettant en vedette le travail de conception de mecha de Shinkawa. Kojima a réitéré qu’il souhaitait également faire des films, y compris un avec les dessins de Shinkawa.

Il reste à voir combien de ces projets se concrétisent, mais Death Stranding est maintenant disponible sur PlayStation 4, la version PC devant sortir cet été.

