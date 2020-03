Konami dément les rumeurs de redémarrage de Silent Hill | .

Rumeurs d’un Silent Hill le redémarrage, peut-être pour la PlayStation 5, est hors de propos selon un nouveau rapport citant des déclarations d’un représentant de Konami PR. Cependant, l’espoir demeure que le projet Silent Hills de Hideo Kojima pourrait encore être ressuscité par Sony.

L’un des avant-gardistes du genre d’horreur de survie, Silent Hill était l’idée originale de Keiichiro Toyama, qui a également créé la série Siren. Le jeu original de Silent Hill a été un succès retentissant et l’un des titres définitifs de la première console PlayStation. Les entrées de série suivantes ont également été largement saluées pour leur style unique, leurs éléments d’horreur atmosphérique / psychologique et leur gameplay. La série a également inspiré deux longs métrages, mais est restée en sommeil depuis que Silent Hills (qui devait présenter Norman Reedus de The Walking Dead en tant que personnage principal) a été annulé par Konami en 2015. Plus récemment, les rumeurs concernant de nouveaux projets Silent Hill se sont renouvelées intérêt pour la série.

Connexes: Silent Hills: Lisa Ghost de PT est encore plus effrayante hors écran

Selon Rely On Horror, un porte-parole de Konami US a déclaré qu’il n’y avait aucune vérité dans la rumeur selon laquelle Toyama et d’autres membres de l’équipe Silent redémarraient Silent Hill. “Nous sommes au courant de toutes les rumeurs et de tous les rapports, mais nous pouvons confirmer qu’ils ne sont pas vrais”, ont-ils déclaré dans un e-mail. Cependant, Rely On Horror leur a fait pression pour obtenir plus d’informations sur la reprise potentielle de Silent Hills et n’a pas reçu de réponse immédiate. Les spéculations des fans sur Silent Hills sont monnaie courante depuis que Kojima a publié une annonce de gros match en février, et les rapports sur le prétendu intérêt de Sony pour le jeu ont attisé le feu.

Néanmoins, au moins un projet Silent Hill est en cours de développement actif, en particulier une troisième entrée dans la série de films. Christophe Gans, qui a réalisé la première (et la meilleure) adaptation de Silent Hill, a annoncé qu’il réalisait deux nouveaux films sur le thème du jeu vidéo, dont l’un sera un retour à Silent Hill. Le cinéaste français fera de nouveau équipe avec le producteur Victor Hadida (Resident Evil, Silent Hill) sur le troisième film.

De toute évidence, le déni de Konami que la société travaille au redémarrage de Silent Hill n’est pas la nouvelle que les fans voulaient entendre. Malgré le fait que près de huit ans se soient écoulés depuis la sortie du jeu dérivé Silent Hill: Book of Memories en 2012, la série conserve un culte et les fans réclament un nouveau jeu depuis le teaser jouable de Silent Hills , PT, a pris d’assaut le monde du jeu vidéo en 2014. Et jusqu’à ce que Konami nie carrément son existence, le moulin à rumeurs Silent Hills continuera de tourner.

Suivant: Le module de démonstration Resident Evil 3 transforme chaque zombie en Némésis

Source: Comptez sur l’horreur