Kourtney Kardashian accusé d'abandonner un vieux chien pour un nouveau

La sœur aînée de L'incroyable famille Kardashian, Kourtney Kardashian a acheté un tout nouveau chiot golden retriever pour Noël. Les fans l'accusent d'abandonner son autre chien, un Poméranien nommé Honey qu'elle avait avant pour ce nouveau chiot.

Kourtney est connue pour l'émission de télé-réalité très populaire sur E !, Keeping Up with the Kardashians, dans laquelle des caméras suivent autour d'elle, sa maman Kris Jenner et ses quatre sœurs – Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner . Kourtney, qui est l'aînée des sœurs Kardashian / Jenner, a trois enfants avec son ex-petit ami Scott Disick – la star de Flip It comme Disick. Kourtney et Scott partagent trois enfants au cours de leur relation de neuf ans, Mason Disick, 10 ans, Penelope Disick, 7 ans et Reign Disick, 4 ans. Les deux parents sont co-parents depuis leur séparation en 2015.

Connexes: suivre le rythme des Kardashians Kourtney veut quitter le spectacle

Jeudi 26 décembre, Kourtney a révélé qu'elle avait acheté un tout nouveau chiot golden retriever pour sa famille ce Noël. Elle a posté une série de photos adorables du chiot blanc moelleux assis à la suite de papier d'emballage et de boîtes de Noël. La photo suivante montre le chiot doux allongé sous le sapin de Noël. Puis on voit le chiot lécher Reign et Penelope dans leurs lits puis s'asseoir sur les genoux de Mason. Sur la dernière photo, Kourtney est en train de se blottir contre le chiot dans son pyjama de Noël rouge. Elle a légendé le post avec "Mais comment devrions-nous la nommer?" Consultez le post complet ci-dessous:

Cependant, Kourtney est sérieusement surveillé pour avoir montré le nouveau chiot, car certains se sont demandé ce qui était arrivé à leur autre chien, le poméranien nommé Honey. Un utilisateur a indiqué que Kourtney devrait nommer le chiot "Temporaire car vous ne gardez jamais vos chiens". Cependant, Kourtney a riposté avec la vérité, révélant qu'elle avait toujours leur Poméranie, écrivant: "Wow tellement de négativité, nous avons toujours Honey, mais merci pour vos hypothèses." La mère de trois enfants a poursuivi: "Je suppose que le Père Noël n'était pas bon pour toi, d'où tes vibrations."

Il semble que même si les Kardashian sont connus pour recevoir des animaux aussi vite qu'ils s'en débarrassent, Kourtney a rassuré les fans qu'elle comprend que les chiots ne sont pas seulement pour Noël. L'incroyable famille Kardashian les fans devront attendre et voir ce qu'ils décident de nommer l'adorable chiot.

Suivant: Khloé Kardashian et l'ex Tristan Thompson ont eu une réunion de vacances

Source: Kourtney Kardashian