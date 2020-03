Krispy Kreme distribue une douzaine de beignets gratuits chaque lundi aux travailleurs de la santé – .

En guise de remerciement aux travailleurs de la santé de première ligne du pays qui portent une grande partie du fardeau de faire traverser la nation à la crise actuelle des coronavirus COVID-19, la chaîne de beignets Krispy Kreme lance une nouvelle initiative le lundi 30 mars.

Chaque lundi jusqu’à la Semaine nationale des infirmières, qui est célébrée du 6 au 12 mai, la chaîne distribuera une douzaine de beignets glacés originaux gratuits à ces professionnels de la santé afin de leur dire merci pour tout ce qu’ils font.

À partir du 30 mars et jusqu’au début du mois de mai, la chaîne des beignets souhaite que les travailleurs de la santé de première ligne, comme les infirmières, passent pour une commande de beignets gratuits. Une douzaine de beignets glacés originaux de la chaîne, pour être exact, que Krispy Kreme dit qu’elle distribuera “pour partager la joie parmi les millions de membres de la communauté médicale et pour montrer notre gratitude pour tout ce qu’ils font”.

“Prendre soin de nous-mêmes et des autres n’a jamais été aussi important”, a déclaré la chaîne dans une annonce concernant le don gratuit aux travailleurs de la santé du pays. «Traverser cela ensemble en restant à l’écart ne semble pas naturel. Mais même maintenant… il peut y avoir de la joie. Il peut nous rapprocher et nous garder «ensemble» en cette période difficile et perturbatrice. Chez Krispy Kreme, nous aimons apporter le sourire aux autres, en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. »

Si vous faites partie des infirmières et des autres membres du personnel de santé qui sont les héros de la crise actuelle des coronavirus, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans un service au volant à proximité de Krispy Kreme, de vous identifier et de montrer au travailleur votre employeur. badge. C’est tout, et ensuite vous serez en route avec une douzaine de beignets gratuits à emporter pour travailler et partager avec vos collègues.

Veuillez noter, cependant, que de nombreux sites de Krispy Kreme ont ajusté leurs heures d’ouverture dans les magasins de certaines communautés pour se conformer aux directives nationales et / ou locales. Cependant, la plupart des magasins et des services au volant de Krispy Kreme, pour le moment, restent ouverts pour les commandes de ramassage.

Krispy Kreme souligne également que les beignets peuvent être livrés à moins de 10 miles des magasins participants via le site Web et l’application de la chaîne, et vous pouvez visiter KrispyKreme.com pour plus de détails sur son fonctionnement ainsi que d’autres mises à jour concernant la réponse de la chaîne au COVID-19 coronavirus.

“Comme tout le monde en ces temps, nous sommes inquiets. Étaient préoccupés. Nous sommes également tous dans le même bateau », poursuit la chaîne dans son annonce concernant le cadeau aux travailleurs de la santé. «Merci aux professionnels de la santé et à tous ceux qui les soutiennent, y compris nos Krispy Kremers, qui s’engagent personnellement chaque jour à partager leur joie.»

Source de l’image: Christopher Jones / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

