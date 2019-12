Kumail Nanjiani d'Eternals a offert 15 000 $ pour organiser un spectacle de revues masculines

Kumail Nanjiani, qui a été appelé à jouer Kingo Sunen dans Les éternels, A reçu 15 000 $ pour participer en tant qu'hôte et strip-teaseuse à une prochaine émission de revue masculine. C'est l'un des exemples les plus non conventionnels de la façon dont la vie d'un acteur peut changer après s'être inscrit pour devenir l'un des principaux acteurs d'un énorme blockbuster. Le rôle entraînera probablement une plus grande importance pour Nanjiani, en particulier si Eternals s'avère être un succès. Il pourrait être reconnu plus marchant dans la rue, arrêté par des fans désireux de prendre un selfie avec l'un des super-héros de Marvel. Comme cela a été le cas avec Chris Pratt, suite au succès de gardiens de la Galaxie et Jurassic World, il pourrait se voir offrir la possibilité de diriger d'autres films de premier plan. Ce sont tous des résultats que l'acteur aurait pu raisonnablement anticiper. Mais une invitation d'un gentleman’s club semble être assez inattendue.

Nanjiani est un visage familier du public. Pendant six saisons, il est apparu sous le nom de Dinesh Chugtai sur HBO Silicon Valley. Il a eu des rôles d'invité mémorables sur Veep et Communauté, ainsi que de prêter sa voix à des spectacles d'animation comme Temps de l'aventure et Archer. Sur grand écran, Nanjiani a reçu des critiques élogieuses pour The Big Sick. Romcom, que l'acteur a co-écrit avec sa femme Emily V. Gordon, l'histoire était vaguement basée sur les propres expériences du couple face aux différences culturelles et aux moments difficiles. Nominé pour le meilleur scénario original aux Oscars, The Big Sick est devenu l'un des films indépendants les plus rentables de 2017.

Pourtant, même avec sa liste impressionnante de crédits, et le fait que sa star est en hausse depuis un certain temps, le niveau d'attention que Nanjiani a reçu depuis le partage de photos de son physique déchiré sur les réseaux sociaux est à un tout autre niveau . Charlie Day, Chelsea Handler et Zachary Levi ont exprimé leur soutien. À présent, Sapphire Gentleman’s Club est le dernier en date à tendre la main au comédien chamois, offrant à Nanjiani 15 000 $ pour accueillir l'un de ses événements à venir et également pour se déshabiller pour les personnes présentes. Sérieusement. Découvrez ci-dessous une copie de la lettre d'Andrew Zarian, vice-président de Sapphire.

Dans sa première publication sur Instagram, où les photos ont été publiées pour la première fois, Nanjiani a reconnu qu'il n'aurait pas été en mesure d'atteindre les objectifs qu'il souhaitait pour son corps sans les ressources de Marvel Studios. Même avec cette mise en garde, Sapphire a été suffisamment impressionné pour atteindre Nanjiani avec une proposition assez solide. Les participants y vivraient une expérience mémorable et l’argent irait à un organisme de bienfaisance de choix de Nanjiani.

Bien sûr, se mettre en forme pour jouer un super-héros n'a rien de nouveau. Dans le cas de Nanjiani, cependant, étant donné qu'il est parfois connu pour jouer des personnages un peu plus timides, cela sert à rendre sa transformation encore plus notable. Pour les fans désireux de voir Nanjiani, sans fréquenter un club de gentlemen, il a un certain nombre de projets à venir. En plus de Les éternels et en tant que producteur exécutif sur Little America pour AppleTV +, il jouera dans la comédie romantique Les tourtereaux.

