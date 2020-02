Kuo attend de nouveaux produits Apple cette année: tapis de chargement sans fil, AirTag et écouteurs haut de gamme

Un rapport de Ming-Chi Kuo publié aujourd’hui porte sur l’impact sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple du coronavirus. Niché dans le rapport, Kuo mentionne plusieurs nouveaux produits d’Apple qui devraient arriver au premier semestre 2020.

La gamme comprend l’iPhone SE 2, un nouvel iPad Pro et des MacBooks avec des clés en ciseaux, et plus intéressant encore un «plus petit tapis de chargement sans fil, étiquette UWB et un casque Bluetooth haut de gamme».

Les rumeurs concernant un Apple Tag alimenté en ultra large bande étaient féroces l’année dernière, provenant des découvertes du code .. L’appareil serait en concurrence avec le tracker Tile populaire, permettant aux utilisateurs d’Apple d’attacher des étiquettes aux articles et de les localiser facilement s’ils sont perdus.

Cependant, le produit n’est pas sorti en 2019 comme beaucoup s’y attendaient. Le rapport de Kuo aujourd’hui implique que le produit arrive toujours, le plus tôt possible.

La mention du tapis de chargement sans fil est amusante. Il existe de nombreux petits chargeurs sans fil Qi sur le marché aujourd’hui, nous avons donc vraiment besoin de Kuo pour obtenir plus de détails afin de déterminer comment la tentative d’Apple se démarquerait.

Apple n’a pas réussi à livrer son propre chargeur sans fil, le tapis AirPower, à une grande humiliation publique. Cependant, le tapis AirPower était un projet ambitieux qui visait à charger trois appareils simultanément. Kuo n’élabore pas sur les spécifications de ce nouveau “ tapis de charge plus petit ”, ni ne donne un point de référence quant à ce que signifie plus petit, mais Apple travaille probablement sur un accessoire qui est réellement réalisable cette fois, et nous ne verrons pas une répétition du fiasco AirPower.

Ming-Chi Kuo a fait flotter l’idée des écouteurs de marque Apple dès le début de 2018. Ceux-ci offriraient la commodité et l’intelligence des AirPods, mais pour des écouteurs supra-auriculaires plutôt que des écouteurs. Cependant, la filiale Apple Beats a déjà lancé Beats Solo Pro et on ne sait pas comment les écouteurs Apple se différencieraient.

Ces trois nouveaux produits sont les plus intéressants du rapport Kuo d’aujourd’hui. Les mises à jour de l’iPad Pro, du nouveau MacBook Air et du MacBook Pro 13 pouces avec des touches ciseaux, et de l’iPhone SE 2 ont déjà été signalées précédemment.

Kuo prévient que le coronavirus pourrait perturber la chaîne d’approvisionnement d’Apple en fonction de sa gravité et pourrait retarder le lancement des produits susmentionnés.

