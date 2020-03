Kuo attend les premiers ARM Mac dès le quatrième trimestre 2020, une refonte majeure du châssis des MacBook à venir en 2021

En plus des nouvelles positives du clavier à interrupteur à ciseaux pour les utilisateurs de MacBook Air, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a également accéléré ses attentes pour les machines de nouvelle génération d’Apple, selon un rapport en langue chinoise vu par ..

Le rapport indique qu’Apple sortira son premier ARM Mac dès la fin de cette année, avec un délai de livraison du T4 2020 – T1 2021. Ce sera probablement une sorte de MacBook, mais Kuo ne fournit pas de détails techniques plus spécifiques…

La plupart des gens supposent qu’Apple entamera sa transition d’Intel aux Mac ARM avec une sorte d’ordinateur portable. Les ordinateurs portables ont un profil de performances en ligne avec le dernier iPad Pro, et Apple a montré son excellence dans la fabrication de puces ARM puissantes pour rivaliser avec les ordinateurs portables. Quand Apple a présenté le nouvel iPad Pro, il a déclaré qu’il était plus rapide que 93% des ordinateurs portables PC. Cette puce iPad Pro aura deux ans lorsque le ARM Mac arrivera selon les prédictions de Kuo fin 2020.

On pense qu’Apple voudra éventuellement remplacer tous les processeurs de ses Mac par des puces d’architecture ARM de sa propre conception. Cependant, il ne pourra pas faire la transition de l’écosystème entier du jour au lendemain. Commencer par les ordinateurs portables d’entrée de gamme est le plus logique; un MacBook basé sur ARM pourrait dépasser la gamme actuelle de MacBook Airs et MacBook Pros avec des performances plus élevées, une durée de vie de la batterie plus longue et une dissipation de chaleur plus faible (ventilateurs plus silencieux).

Comme la transition ARM implique naturellement d’inciter les développeurs à recompiler leurs applications Mac pour l’architecture ARM, beaucoup s’attendent à ce qu’Apple annonce le changement avant d’annoncer le premier matériel. Un moment naturel pour cela serait la WWDC. Cependant, les plans d’Apple pour sa conférence des développeurs cette année restent inconnus. L’épidémie mondiale de coronavirus suggère fortement que la WWDC ne se déroulera pas normalement cette année, mais Apple n’a pas encore annoncé les dispositions alternatives.

En regardant plus loin, Ming-Chi Kuo s’attend à une refonte majeure et radicale de la gamme MacBook d’Apple en 2021. On ne sait pas à quoi ressemblerait ce nouveau design en ce moment.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: