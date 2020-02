Kuo: la rampe de production de puces à bande ultra-large prédit le lancement du troisième trimestre 2020 pour Apple AirTags

Comme indiqué dans une note de recherche, TF Securities Ming-Chi Kuo s’attend à ce que les partenaires du système d’Apple accélèrent la production de la bande ultra large «AirTags» au cours du deuxième ou du troisième trimestre de cette année.

Kuo indique que la chaîne d’approvisionnement produira des dizaines de millions d’unités d’ici la fin de l’année. Bien que cela ne soit pas dit explicitement, cela suggère que les trackers de type tuile d’Apple (référencés dans le code comme «AirTags») seront publiés cette année.

En supposant une date de sortie à l’automne compte tenu de la rampe de production signalée, il est possible que les AirTags fassent partie de l’événement iPhone de l’automne septembre.

Cependant, comme les AirTags sont une toute nouvelle catégorie de produits pour Apple, il est également possible que la société annonce le produit plus tôt, peut-être à la WWDC.

Les balises de suivi Apple permettront aux clients de localiser des objets du monde réel – comme des clés ou des valises – dans l’application Find My. Les balises utiliseront les capacités de recherche hors ligne introduites dans le cœur d’iOS 13 pour permettre à l’appareil de n’importe qui de pouvoir détecter le signal du traqueur, de manière anonyme.

Cela signifie que le réseau mondial d’iPhones, iPads et Macs pourra être à l’affût des balises Apple AirTag. Lorsqu’un signal est trouvé, l’application Find My peut automatiquement informer le véritable propriétaire de l’emplacement du tag. Lorsqu’il est à proximité, l’utilisateur pourra localiser via Bluetooth. Si le propriétaire possède un iPhone équipé de la puce U1, comme la dernière série d’iPhone 11, il pourra également voir précisément l’emplacement de l’article dans une vue en réalité augmentée.

L’existence d’Apple Tags a été signalée pour la première fois par . en avril 2019.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: