Kuo: le MacBook Pro 14,1 pouces rejoint la gamme après une refonte de 16 pouces, nouvel iMac Pro au quatrième trimestre

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo est sorti avec une nouvelle note d’investisseur aujourd’hui axée sur ce à quoi s’attendre d’Apple pour le reste de cette année. Selon l’analyste, nous pouvons nous attendre à six nouveaux produits Apple avec mini-LED, dont un nouveau MacBook Pro 14,1 pouces.

Selon Kuo, le MacBook Pro 14,1 pouces remplacera le modèle 13 pouces de la gamme Apple. Cela vient après qu’Apple ait remplacé le MacBook Pro 15 pouces par une version 16 pouces l’année dernière. En plus du mini-panneau LED, nous pouvons également nous attendre à ce que le MacBook Pro 14 pouces soit doté du nouveau clavier Magic Switch d’Apple.

Mais le MacBook Pro 14 pouces ne serait qu’un des mini-produits LED qu’Apple lancera en 2020. Les autres comprennent un iPad Pro 12,9 pouces, un iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 16 pouces, un IPad 10,2 pouces et iPad mini de 7,9 pouces.

Kuo n’offre pas de dates de sortie spécifiques pour aucun des produits autres que l’iMac Pro, qui, selon lui, arrivera au quatrième trimestre. Ce sera la première mise à jour de l’iMac Pro depuis son introduction en décembre 2017. Il y avait des doutes sur l’avenir du produit, mais Kuo dit qu’une mise à jour arrive.

L’analyste note également que les plans d’Apple pour lancer de nouveaux produits mini-LED ne sont pas affectés par l’épidémie de coronavirus et que la recherche et le développement avancent. Kuo avait déjà prédit de nouveaux modèles d’iPad Pro et de MacBook avec des mini-écrans LED pour le quatrième trimestre 2020 ou le premier trimestre 2021. La note d’aujourd’hui semble cependant impliquer que le développement d’Apple avance plus rapidement que prévu.

Une chose qui n’est pas claire est de savoir si le MacBook Pro 14 pouces représentera la prochaine révision du MacBook Pro 13 pouces, ou s’il y aura une mise à jour entre le modèle actuel et le modèle mini-LED éventuel. Des preuves suggèrent qu’un MacBook Pro 13 pouces avec Magic Keyboard sera bientôt disponible.

Kuo a déclaré qu’Apple souhaitait adopter des panneaux d’écran mini-LED car ils offrent une gamme de couleurs large et riche, des rapports de contraste élevés, une plage dynamique élevée et une gradation localisée. On pense également que les mini-LED produisent des panneaux plus minces qui sont plus économes en énergie et ne souffrent pas de brûlure comme les OLED.

Vous pouvez lire notre explicateur complet de la technologie mini-LED ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: