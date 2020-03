Kurtwood Smith & # 039; s 5 meilleurs films et émissions de télévision (selon IMDb)

Kurtwood Smith est l’un de ces acteurs de personnages que tout le monde connaît. Bien sûr, il est extrêmement populaire pour son rôle dans That ’70s Show, mais il est apparu dans des dizaines et des dizaines d’émissions de télévision et de films au fil des ans.

Bien sûr, la plupart de ses rôles sont relégués à des vieux grincheux (That ’70s Show) ou à des méchants purs et simples (RoboCop). Mais sacrément s’il n’est pas le meilleur vieux grincheux de l’industrie. Et nous sommes là pour vous offrir le meilleur du meilleur.

Ce sont les cinq meilleurs films et cinq meilleures émissions de télévision de Kurtwood Smith, selon IMDb.

10 Film: Deep Impact (1998) – 6.2

Tout bien considéré, 6.2 n’est pas si mauvais que ça pour un film catastrophe. Deep Impact est un film de science-fiction d’astéroïdes qui a malheureusement été éclipsé par Armageddon, qui est sorti deux mois plus tard. Dans le premier, Kurtwood Smith dépeint un éminent employé de la NASA du nom d’Otis Hefter. Il a des lignes de Show-esque cool des années 70 comme “Obtenez les codes g ***** n!” Même lorsqu’il est un employé de la NASA, il ne peut pas échapper à sa transcription.

9 Film: Hitchcock (2012) – 6,8

Hitchcock est un film biographique sur … eh bien, vous pouvez probablement deviner cela. Mais contrairement à la plupart des biopics, Hitchcock ne couvre pas toute la vie de Hitchcock; il explore plutôt la relation entre Hitchcock et sa femme Alma Reville lors de la réalisation de Psycho.

Kurtwood Smith incarne Geoffrey Shurlock, un gars arrogant qui essaie d’influencer la direction de la célèbre séquence de douche. Des lignes comme “Y a-t-il une suggestion inappropriée de nudité?” et “L’ajout d’une partition lyrique ne changera pas mon avis!” sont importants. Donc, encore une fois, Smith est le gars grognon coincé.

8 Film: Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991) – 7.2

The Undiscovered Country est remarquable en ce qu’il est le dernier film de la série Star Trek originale à présenter la distribution originale. Le fait que Kurtwood Smith en fasse partie est plus que suffisant pour être fier. En plus de cela, le film lui-même est en fait assez bon. Il a bien fonctionné au box-office, les critiques l’ont aimé et les fans de Star Trek – peut-être le plus difficile à satisfaire de tous – lui ont attribué un score de 7,2 sur IMDb. Certes, Smith n’a pas le plus grand rôle dans le film; il joue “Président de la Fédération”. Mais encore, c’est le genre de rôle et d’expérience dont un acteur se souvient pour le reste de sa vie.

7 Film: Girl, Interrupted (1999) – 7.3

Girl, Interrupted est un film très populaire, ne serait-ce que pour la performance étonnante d’Angelina Jolie. Elle incarne la sociopathe Lisa Rowe et a remporté tous les prix majeurs, dont le Golden Globe, SAG et Oscar. Hélas, elle a en quelque sorte maîtrisé le reste du casting, et ledit casting comprend Kurtwood Smith.

Il joue le Dr Crumble, un thérapeute à la retraite qui voit Susanna Kaysen de Winona Ryder. C’est lui qui l’envoie à l’institution psychiatrique, donc vraiment, Smith a un rôle très important dans l’intrigue. Pas le plus grand rôle, non, mais un rôle important.

6 Émission de télévision: Perpetual Grace, LTD (2019) – 7.5

Perpetual Grace, LTD était un néo-noir peu regardé mais loué par la critique qui a été diffusé sur Epix en 2019. La série met en vedette Jimmi Simpson et Ben Kingsley en tant que vagabond et pasteur, respectivement, qui vont au combat. Au milieu de cela, Kurtwood Smith, qui dépeint l’oncle Dave. Malheureusement, l’émission a été annulée après sa première saison et avait diffusé 10 épisodes au total, Smith apparaissant dans six. Nous aurions aimé voir plus de ce spectacle, à la fois pour l’amour de Smith et pour le nôtre.

5 Émission de télévision: The Ranch (2016-20) – 7,5

The Ranch est un drame humoristique sur une famille dysfonctionnelle d’éleveurs du Colorado. Il est également connu comme une réunion du That ’70s Show certifiable. Une tonne d’anciens du spectacle des années 70 sont apparus dans le spectacle à certains titres, y compris Ashton Kutcher, Danny Masterson, Wilmer Valderrama et Debra Jo Rupp. Ne voulant pas être exclu de la réunion amicale, Smith a rejoint le casting en tant que Sam Peterson, un autre éleveur.

4 Film: RoboCop (1987) – 7,5

Et maintenant, nous arrivons à la réalisation du film de couronnement de Kurtwood Smith: le RoboCop glorieusement schlocky et sans cesse stupide. Contrairement à ses autres rôles au cinéma, Smith est en fait assez important dans RoboCop. Il a joué l’antagoniste Clarence Boddicker, le chef du Boddicker Gang, et l’homme principalement responsable du “meurtre” d’Alex Murphy.

Son rôle était fantastique, mais sa mort était encore meilleure – avoir son artère carotide coupée par le pic de données de RoboCop et tomber dans une eau méchante et rouillée. C’est le rôle de film le plus grand et le plus populaire de Smith.

3 Émission de télévision: That That 70s Show (1998-2006) – 8.1

Il convient que cela survienne juste après RoboCop, car That ’70s Show est le rôle le plus grand et le plus populaire de Kurtwood Smith à la télévision. Smith dépeint à merveille Red Forman, le père biologique d’Eric mais la principale “figure paternelle” du groupe dans son ensemble. Red se voit confier le rôle de l’homme responsable des années 50: un vétéran coréen travailleur, axé sur la famille et très rigide dans ses croyances conservatrices. Il est censé être le fleuret principal des adolescents libéraux, exubérants et généralement insouciants des années 70. C’est un grand rôle, et cela nous a donné beaucoup, beaucoup de lignes emblématiques que nous répétons encore aujourd’hui.

2 Émission de télévision: Patriot (2015-18) – 8,3

Patriot n’était pas aussi populaire que That ’70s Show, mais il a une note plus élevée sur IMDb. Cela est peut-être dû à sa nature plus dramatique, car les drames criminels prestigieux sont généralement mieux notés que les sitcoms. Patriot suit Michael Dorman dans le rôle de John Tavner, un officier du renseignement qui doit se faire passer pour un ingénieur industriel à Milwaukee. Kurtwood Smith dépeint Leslie Claret, un homme âgé qui n’aime pas instantanément Tavner, et le traite de manière antagoniste. Donc, Smith est un méchant. Encore.

1 émission de télévision: émission régulière (2010-17) – 8,4

Regular Show était un programme d’animation extrêmement populaire qui a été diffusé sur le Cartoon Network pendant la majeure partie de la décennie. Il a été nominé pour six Emmy Awards et sept Annie Awards au cours de ses huit saisons, plus de 250 épisodes, et Kurtwood Smith en faisait partie. Une toute petite partie, oui, mais une partie quand même. Il est crédité comme Gene the Vending Machine, un rôle qui s’est déroulé sur sept épisodes entre 2012 et 2016.

