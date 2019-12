Kylie Jenner a acheté à sa fille de 22 mois une bague en diamant pour Noël

Étoile de L'incroyable famille Kardashian, Kylie Jenner a tout mis en œuvre ce Noël pour son tout-petit. Le plus jeune milliardaire autodidacte aurait acheté à sa fille de 22 mois, Stormi, une bague en diamant ouverte à deux pierres cette fête.

Kylie, 22 ans, a d'abord connu la gloire avec l'émission de téléréalité familiale Keeping Up with the Kardashians alors qu'elle n'avait que 9 ans. La star de la télé-réalité a commencé à sortir avec le rappeur de 28 ans Travis Scott en avril 2017, lorsqu'ils ont été vus faire leurs bagages sur le PDA de Coachella, à l'époque où elle est devenue la plus jeune milliardaire. Moins d'un an plus tard, les deux ont accueilli leur fille, Stormi Webster. Cependant, en février de cette année, il y avait des allégations selon lesquelles Travis avait triché. Le couple a essayé de travailler, mais finalement ils ont décidé de faire une pause en octobre dernier. Le couple s'est séparé, mais fait de son mieux pour coparrainer sa fille de 21 mois et a même passé une partie des vacances ensemble.

Il semble que Kylie ait concentré toute son attention, son amour et son argent sur sa fille Stormi de 22 mois ce Noël. La jeune mère a gâté son tout-petit avec un sérieux bling bling ce Noël. Le magnat du maquillage semblait avoir donné à sa fille des vacances inoubliables avec une visite surprise des Trolls, quatre arbres de Noël et une maisonnette surprise à 2 étages. En plus de tout cela, Kylie a offert des bijoux en diamant à sa fille le matin de Noël. Kylie a posté une vidéo sur ses histoires Instagram de la main de son tout-petit devant un arbre de Noël tandis que la fillette de presque 2 ans a montré sa bague ouverte étincelante avec deux gros diamants de chaque côté, consultez la publication (via @KylieSn Snapchat ) au dessous de:

Bien que Kylie n'ait pas nécessairement dit si l'anneau était ou non offert à Stormi, le groupe semblait être adapté à ses petits doigts. La section des commentaires de la vidéo était divisée car certains fans pensaient qu'un jeune de 22 mois recevant une bague en diamant sur mesure était un peu trop, tandis que certains sont venus à la défense de Kylie et leur ont suggéré de rester en dehors de son entreprise.

Quoi qu'il en soit, Kylie est milliardaire et elle est capable d'offrir à sa fille tous les cadeaux qu'elle aime. Pourtant, il semble qu'elle aura du mal à garnir ce cadeau pour Noël prochain.

Source: @KylieSn Snapchat