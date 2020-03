La 4G annule la 3G mais personne ne l’utilisera plus après la mystérieuse découverte

Les opérateurs et les utilisateurs se sont précipités pour 4G sur réseau virtuel et réel. Cela a effacé le composant 3G mais un problème change les choses pour toujours. La confiance de tous n’a pas été bien récompensée par les réseaux TIM, Wnd Tre, Vodafone et Iliad. Des années plus tard, mystère de réseau cela nous a toujours été refusé. Personne ne pouvait penser à un tel scénario. Malheureusement, les autels n’ont refait surface qu’en raison de l’ouverture de la 5G en Italie. Maintenant, choisir la nouvelle plate-forme n’est pas seulement une option.

4G: les utilisateurs forcés d’utiliser la 5G après de nouveaux problèmes

Nous sommes dans une phase de transition importante. D’une part, les opérateurs discutent entre eux de la fermeture de la 3G. Les utilisateurs évaluent l’achat d’un nouveau smartphone qui peut offrir Connectivité 5G. Au milieu de la question, la 4G LTE reste, le meilleur compromis entre coûts, vitesse et services.

La voie médiane semble être le bon choix pour les opérateurs et les utilisateurs ou habitué à faible coût propositions agressives de style Iliad Giga 50 et similaires. Chaque manager a pris soin de faire évoluer les tarifs mensuels des utilisateurs en modifiant radicalement le scénario commercial par rapport aux années précédentes.

Dans tout cela, cependant, on n’a pas été mentionné mauvaise nouvelle, mis au jour à la suite des études d’analystes à l’Université de l’Iowa Dans un récent rapport, ils ont souligné un faire 4G qui menace de jeter notre vie numérique. Chaque secret personnel est dévoilé face aux “curieux du web”.

Les trois attaques possibles sur le réseau rapide

En raison d’un bug lié, il est possible de tout savoir sur nous. Le principe est torpille, une cyberattaque sur les téléphones qui le garantit espionnage données utilisateur. Tout ce qui est partagé ou tapé en ligne se retrouve dans une base de données. Il commence par intercepter le code IMSI et se termine par perceur et IMSI-Cracking. Avec l’ancien, vous pouvez bloc la Réseau 4G empêcher l’accès à Internet pour l’utilisateur. Avec le second, cependant, tous les détails sur la connexion et les informations par position GPS sont collectés mais également les messages, les appels (avec journal entrant et sortant), le chat WhatsApp, les informations d’identification et les mots de passe pour les applications (Facebook, Twitter, banque à domicile ) et bien plus encore.

En vertu de tout cela, les utilisateurs réfléchissent à la transition vers Réseau 5G, pour laquelle l’immunité aux attaques était garantie par un nouvel ensemble de filtres et de protections de qualité militaire au niveau de la connexion avec l’antenne. Le signal est crypté et ne peut pas être atteint par les attaquants.