La 5G arrive sur l’iPhone 12 d’Apple, et cela pourrait être plus important que ce que nous pensions – .

Il y a environ deux ans, il y avait beaucoup de battage publicitaire affirmant que 2019 allait être l’année 5G a pris le relais et nous a donné une connectivité ultra-rapide. Mais ce n’est pas exactement comme ça que les choses se sont déroulées. Grâce en partie à la couverture inégale de la 5G – qui s’est améliorée au cours des derniers mois – il n’y avait qu’une petite poignée d’appareils compatibles 5G même disponibles.

En fin de compte, il y a de plus en plus de preuves que la révolution 5G pourrait réellement commencer cette année. En fait, un nouveau rapport de Gartner affirme que les expéditions mondiales d’appareils augmenteront de 0,9% en 2020 grâce à l’avènement des appareils 5G. Cela peut sembler insignifiant, mais c’est un changement par rapport aux années précédentes qui ont vu la baisse des ventes de téléphones mobiles en raison du fait que les utilisateurs conservent leurs appareils plus longtemps que jamais.

“2020 verra une légère reprise du marché”, a déclaré le directeur principal de la recherche de Gartner. «La disponibilité accrue des combinés 5G stimulera le remplacement des téléphones mobiles, ce qui conduira les expéditions mondiales d’appareils à reprendre leur croissance en 2020.»

Gartner estime que les modèles 5G, d’ici 2022, représenteront 43% de tous les appareils mobiles nouvellement vendus. L’adoption, naturellement, augmentera considérablement à mesure que la couverture s’améliore et que le prix des smartphones 5G baisse inévitablement. D’ici 2023, Gartner prévoit que les smartphones 5G représenteront 50% de tous les téléphones mobiles expédiés.

Bien que Gartner ne mentionne pas spécifiquement l’iPhone, il ne fait aucun doute que l’appareil 5G le plus attendu de l’année sera l’iPhone 12. D’Apple qui devrait sortir cet automne – probablement en septembre si l’histoire est une indication – la gamme d’iPhone 2020 d’Apple consistera jusqu’à quatre appareils compatibles 5G qui, tous, auraient tous une prise en charge inférieure à 6 GHz et mmWave dès la sortie de la porte.

Samsung, quant à lui, est également sur le point de dévoiler de nouveaux smartphones avec prise en charge 5G lors de son prochain événement Unpacked, y compris un trio d’appareils Galaxy S20 de nouvelle génération.

Tout compte fait, 2020 s’annonce comme une année énorme pour les mises à niveau à tous les niveaux. Bien que les propriétaires de smartphones hésitent aujourd’hui à mettre à niveau lorsque leurs appareils fonctionnent toujours bien, l’attrait de la 5G changera apparemment cela.

