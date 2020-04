La 5G atteint le sommet de l’Everest grâce à Huawei et China Mobile

Avec une altitude de 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer, le mont Everest est la plus haute montagne de la Terre et, bientôt, ce sera également le point le plus élevé de la croûte terrestre sur lequel connexion aux réseaux 5G.

Dans une collaboration entre les principaux opérateurs de téléphonie chinois, avec China Mobile au premier plan, les entreprises travaillent déjà sur le déploiement d’une telle connectivité dans la zone populaire de l’Himalaya, comme le rapporte l’opérateur lui-même via le réseau. Weibo social. Depuis le 19 avril dernier, la base située à 5300 mètres est déjà opérationnelle, en attente atteindre 6 500 mètres le 25 avril.

Au total, ils seront cinq bases avec connectivité 5G autonomes (SA) et non autonomes (NSA) qui seront enfin disponibles, ce qui sera encouragé par les équipements Huawei, qui seront utilisés pour offrir une telle capacité de connexion. Une fois le processus terminé, la couverture atteindra le sommet de l’Everest lui-même, marquant une nouvelle étape pour une technologie qui, après de nombreuses années de travail, est maintenant plus présente que jamais.

Une opération complexe

Cependant, amener la dernière connectivité du moment au plus haut sommet de la Terre n’est pas une tâche facile. Selon China Mobile, il est le processus le plus compliqué auquel l’entreprise a été confrontée après avoir effectué la connexion au même endroit en 2007 lors du passage de la flamme olympique, qui se rendait à Pékin à l’époque. Ils garantissent que les stations 5G sont plus complexes, que le volume de construction est plus important et que les exigences d’exploitation sont plus importantes dans l’environnement, comme les zones restreintes appartenant à la Réserve naturelle nationale.

Pour terminer la tâche, un équipe de 150 personnes, en charge de l’installation des 8 tonnes de matériel expédié. L’opérateur a partagé plusieurs vidéos sur le réseau social susmentionné montrant le transport de ces stations 5G à l’arrière des yacks, en haut de la montagne.

La société a veillé à ce que l’environnement écologique naturel de la zone, l’un des plus emblématiques du monde, ne soit pas endommagé, garantissant qu’il ne sera ni fouillé ni détruit dans la zone centrale.

