La 5G ne fait pas peur, faites attention aux radiations du téléphone

Préoccupation concernant smartphone et à radiation continue d’augmenter de manière significative, en particulier dans la situation actuelle dans laquelle l’urgence sanitaire causée par Covid-19 a bouleversé tout le monde. En respectant la quarantaine et donc en restant à la maison, les consommateurs en utilisent d’autant plus dispositifs technologiques en leur possession.

la ondes électromagnétiques sont libérés par tous les smartphones et selon certains chercheurs, il est possible de vérifier le danger de votre appareil en vérifiant le Valeur SAR étant donné l’absence d’études scientifiques établies. Voici tous les détails.

Smartphones, radiations et peurs: voici les smartphones potentiellement dangereux

La préoccupation de nombreux consommateurs est grande, mais heureusement, il est possible de SAR de son modèle grâce à la liste publiée par Statista. la SAR ce n’est qu’une valeur qui indique combien ondes électromagnétiques parvient à absorber le corps humain lorsqu’il est exposé à son appareil. C’est une tâche accomplie parOffice fédéral allemand de radioprotection et chaque fois qu’un modèle est vérifié, il doit mettre à jour une liste officielle en entrant le nom du modèle et celui respectif SAR.

Selon la liste officielle des smartphones potentiellement dangereux de Statista car ils ont un SAR élevé et, par conséquent, libèrent plus de rayonnement sont:

Xiaomi Mi A1 avec 1,75 W / kg;

OnePlus 5T avec 1,68 W / kg;

Huawei Mate 9 avec 1,64 W / kg;

Xiaomi Mi Max 3 avec 1,58 W / kg;

ASUS ZenFone 6 avec 1,57 W / kg;

OnePlus 6T avec 1,55 W / kg;

Honor 8 avec 1,5 W / kg;

Huawei P9 avec 1,49 W / kg;

HTC U12 Life avec 1,48 W / kg;

iPhone 7 avec 1,38 W / kg.

Statista publie également les noms des modèles de smartphone avec un SAR bas défini moins dangereux:

Xiaomi Mi A1 avec 1,75 W / kg;

OnePlus 5T avec 1,68 W / kg;

Huawei Mate 9 avec 1,64 W / kg;

Xiaomi Mi Max 3 avec 1,58 W / kg;

ASUS ZenFone 6 avec 1,57 W / kg;

OnePlus 6T avec 1,55 W / kg;

Honor 8 avec 1,5 W / kg;

Huawei P9 avec 1,49 W / kg;

HTC U12 Life avec 1,48 W / kg;

Huawei P9 Plus avec 1,48 W / kg.