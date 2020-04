La 5G n’est pas dangereuse, ces smartphones plus que les autres

Chaque smartphone sur le marché émet une certaine quantité de rayonnement électromagnétique qui, absorbée pendant longtemps par le corps humain, pourrait être à l’origine de l’apparition de certaines maladies. Pour cette raison, il est toujours nécessaire d’accorder la plus grande attention, bien que risque peut être vraiment minime.

Pour essayer de protéger les consommateurs,Union européenne a décidé de limiter la commercialisation de modèles capables emettre une quantité de rayonnement supérieure à un certain niveau. L’index à toujours garder sous contrôle est le soi-disant SAR, le taux d’absorption spécifique, représentant la quantité de radiation absorbé parorganisme humain calculé en watt sur kilogramme.

Les différences d’un modèle à l’autre sont minimes, certifiées que le 5G est loin d’être nocif pour l’organisme humain, la liste ci-dessous représente ce qui a été découvert par l’Office fédéral allemand de radioprotection, tout en rappelant que la limite maximum de SAR est égal à 2W / kg.

Radiations, smartphones et SAR: voici la liste complète des plus “dangereux”

iPhone 7 – 1,38 W / kg.

HTC U12 Life – 1,48 W / kg.

Huawei P9 – 1,49 W / kg.

Honneur 8 – 1,5 W / kg.

OnePlus 6T – 1,55 W / kg.

Asus ZenFone 6 – 1,57 W / kg.

Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W / kg.

Huawei Mate 9 – 1,64 W / kg.

OnePlus 5T – 1,64 W / kg.

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W / kg.

Comme indiqué ci-dessus, il est important de se rappeler que quel que soit le modèle que vous possédez, tu ne seras pas plus à risque que les autres utilisateurs. Le conseil est de toujours faire très attention à l’exposition aux radiation, limiter le contact entre le smartphone et le corps humain, en particulier utiliser des écouteurs pour tous les appels téléphoniques (cela représente le moment où plus de rayonnement est émis en absolu).