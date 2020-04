La 5G pourrait établir l’arrêt définitif

Avec l’arrivée de 2020, les critiques et les éloges se sont répandus dans toute l’Italie réseau 5G ultra rapide. Comme prévu, la nouvelle norme pour les connexions mobiles a donc catapulté des centaines de milliers de consommateurs dans un monde technologique complètement nouveau, caractérisé par des innovations très intéressantes, notamment Intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Cependant, fausses nouvelles qui, au cours des dernières semaines, ont gravement menacé l’intégrité et le fonctionnement de l’ensemble du réseau national, répandre sur le Web panique et messages déformés. Voyons donc plus de détails ci-dessous.

5G bat 3G: adieu à l’ancienne norme à l’avenir

Parmi les nombreuses nouvelles liées à la 5G, ces derniers mois, on a également beaucoup parlé de 3G. Selon des rumeurs récentes, en fait, l’ancienne norme pour les connexions mobiles pourrait abandonner très bientôt tous nos smartphones. Il semble donc que les opérateurs téléphoniques italiens, Tim, Wind Tre, Vodafone et Iliad, ils semblent prêts à désactiver définitivement toutes les antennes connectées à l’ancien réseau.

Bien qu’il puisse sembler être un choix lié au niveau élevé de rayonnement dans l’air, celui-ci s’est en réalité révélé être un véritable stratégie marketing. Au cours des deux dernières années, en fait, Tim, Wind Tre, Vodafone et Iliad ont investi environ 7 milliards d’euros pour la construction du premier réseau 5G italien. À ce jour, donc, récupérer les fonds investis se révèle être le l’objectif principal à atteindre.

Actuellement, cependant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. L’arrêt de la 3G, en effet, aura lieu sur une période suffisamment longue pour permettre à tous les utilisateurs de s’adapter aux dernières normes réseau.