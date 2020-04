La bague intelligente d’Apple pourrait vous permettre de commander d’autres appareils en les pointant du doigt

Selon un nouveau brevet, l’anneau intelligent Apple selon la rumeur pourrait utiliser une litanie de commandes gestuelles, ce qui pourrait vous permettre de pointer votre doigt portant un anneau vers un autre appareil pour envoyer des commandes.

Nous avions déjà entendu parler de l’Apple Ring (avouons-le, ce sera probablement son nom) dans un brevet précédent, ce qui impliquait qu’il viendrait avec des capteurs biométriques, une connectivité Siri et un petit écran tactile – et la première mention des commandes gestuelles pour naviguer à travers les interfaces.

Mais le nouveau brevet suggère que les utilisateurs pourraient avoir des commandes gestuelles qui connectent l’anneau Apple à n’importe quel appareil vers lequel le porteur fait un geste. Donc, si vous vouliez vous connecter à votre Apple TV, vous pourriez peut-être simplement pointer du doigt votre peur de l’anneau.

(Crédit d’image: Apple / USPTO)

Le brevet descend une liste d’autres choses que les gestes peuvent contrôler sur d’autres appareils, comme changer le volume, l’interface utilisateur et même modifier la température ou la luminosité des lumières – suggérant que l’Apple Ring pourrait interagir avec les appareils ménagers intelligents, pas seulement ceux d’Apple gamme d’appareils.

L’Apple Ring pourrait ne pas simplement utiliser des gestes – le brevet mentionne que le portable pourrait utiliser l’écran tactile, les commandes vocales ou un cadran physique pour s’interfacer avec d’autres appareils. (Heck, il mentionne que ce dernier pourrait même être remplacé par un minuscule trackball.) Dans tous les cas, les commandes peuvent être transmises via la communication en champ proche (NFC), que le géant de la technologie utilise déjà pour Apple Pay.

Il y a aussi des potentiels plus sauvages imbriqués dans le brevet, comme utiliser l’Apple Ring pour envoyer des messages à un “ deuxième utilisateur ” avec leur propre Apple Ring – pensez à l’application Walkie Talkie de l’Apple Watch 5, mais avec des commentaires (probablement via les haptiques du portable via vibration).

À quoi sert vraiment l’Apple Ring?

Ce second look confirme nos soupçons qu’un Apple Ring servirait de mini-Apple Watch. Bien que nous ayons vu d’autres périphériques en forme d’anneau, ils n’ont pas été proposés pour contrôler directement d’autres appareils de la même manière.

L’Amazon Echo Loop, par exemple, n’est vraiment qu’un microphone portable pour l’assistant vocal Alexa d’Amazon; Bien sûr, vous pouvez théoriquement contrôler votre maison intelligente avec elle, mais uniquement en acheminant d’abord chaque appareil via Alexa.

L’Apple Ring, comme décrit ici, pourrait être un moyen beaucoup plus intuitif de contrôler chaque appareil individuellement – pointez-le et faites un geste (par exemple, en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre) pour augmenter le volume du haut-parleur ou la luminosité de la lumière. Le corollaire: vous devriez probablement être proche de l’appareil pour le contrôler via NFC, tandis qu’Alexa peut théoriquement modifier les appareils liés à des kilomètres de distance.

Ainsi, l’Apple Ring est probablement une alternative à une Apple Watch qui repose davantage sur l’immédiateté et la facilité des gestes plutôt que d’avoir à parcourir les menus. Il suggère une méthode plus nouvelle et intuitive de contrôler vos innombrables appareils domestiques, ce qui pourrait être un soulagement pour quiconque dépassé par le nombre d’applications et de systèmes nécessaires pour connecter et contrôler une maison intelligente.

Et oui, ce n’est qu’un brevet, donc tout pourrait changer entre ce concept et un véritable Apple Ring que nous pourrions un jour, si jamais. On ne sait pas si une telle interface pourrait fonctionner de manière aussi transparente que celle décrite jusqu’à ce que nous voyions un tel appareil en personne.

Via AppleInsider