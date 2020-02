La baisse des prix du OnePlus 7T n’est pas seulement une bonne affaire, cela indique que le OnePlus 8 est proche

Le OnePlus 7T obtient une réduction de prix, ce qui fait baisser le coût du budget phare encore plus bas dans ce qui semble être un mouvement préparatoire avant que le phonemaker ne présente le OnePlus 8.

Aux États-Unis, le OnePlus 7T réduira son coût de 100 $ à 499 $, ce qui est une meilleure valeur sur un téléphone déjà à des prix compétitifs. (Il n’est pas clair si ces réductions se produisent sur d’autres marchés – nous avons cherché à vérifier, mais en attendant, vérifiez ci-dessous pour le prix le plus bas dans votre région.)

Bien que OnePlus n’ait pas annoncé le OnePlus 8 ni révélé son arrivée, étant donné le OnePlus 7 et le OnePlus 6 avant sa sortie en mai (respectivement de 2019 et 2018), nous supposons que la société suivra son exemple avec son prochain vaisseau amiral. Et si tel est le cas, nous ne serions pas surpris si cette baisse de prix est un moyen d’éliminer l’ancien pour faire place au nouveau.

Cela met le OnePlus 7T encore plus en sécurité dans notre liste des meilleurs téléphones bon marché.Si vous envisagez le 7T, découvrez ce que nous attendons du OnePlus 8 pour emballerSi vous cherchez une alternative moins chère aux meilleurs téléphones Android les plus chers, le 7T est-ce

Le 7T – un retour à la valeur

Le OnePlus 7 était certainement le produit phare du budget de sa génération, le OnePlus 7 Pro se dirigeant vers un véritable territoire de haut niveau. Mais il n’était pas disponible dans tous les domaines, notamment aux États-Unis – ce qui signifie que le 7T plus tard sorti était le premier OnePlus moins cher à être commercialisé sur certains marchés.

Étant donné le peu de changement entre le 7 et le 7T, du moins dans les spécifications, ce n’est pas une perte énorme – mais avec la nouvelle baisse de prix, le téléphone peut être acheté pour le prix d’un combiné de milieu de gamme. Cela vous donne une bête alimentée par Snapdragon 855 Plus avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage de base, une caméra principale de 48 MP et un écran FHD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pas mal.

Si vous voulez vraiment de la valeur, le OnePlus 6T de 2018 a été réduit à 349 $, mais vous manquerez quelques-uns des nouveaux goodies.

