La bande-annonce de Crisis On Infinite Earths Parts 4 & 5 publiée par Stephen Amell

Crise sur des terres infinies devrait reprendre le mardi 14 janvier, et la star d’Arrow Stephen Amell a dévoilé ce qui pourrait être la bande-annonce finale de la conclusion de 2 heures. Avec la Flèche Verte prête à quitter l’univers partagé de la télévision DC de Greg Berlanti avec la huitième et dernière saison en cours, ce crossover sera le dernier hourra d’Oliver. Alors que la mort d’Oliver dans la crise s’accumule depuis la fin de la saison 7, Emerald Archer est tombé dans la première heure, mais pas comme le Monitor l’avait prédit. Grâce à une résurrection par la fosse Lazare, les héros tentent de sauver l’âme d’Oliver du purgatoire.

Mais le destin avait d’autres plans pour le héros d’automne de Star City alors que Jim Corrigan (Stephen Lobo) émergeait pour révéler que c’était au tour d’Oliver de devenir le Spectre. En devenant autre chose, l’un des mantras cohérents d’Arrow, le voyage d’Oliver bouclera la boucle dans les deux autres tranches du crossover. Avec seulement quelques jours avant la finale très attendue, l’Arrowverse est sur le point de faire face à son plus grand changement de jeu depuis le lancement d’Arrow en 2012. Étant donné qu’il s’agira de la dernière participation d’Amell en tant qu’acteur principal des croisements, c’était plus que approprié pour l’acteur de partager une dernière surprise pour les téléspectateurs.

En relation: Prédire la crise de Green Arrow sur les terres infinies se terminant

Dans un message chargé d’émotions sur Twitter, Amell a dévoilé la bande-annonce finale supposée de Crisis on Infinite Earths, parties 4 et 5. Déclarant que “tout doit avoir une fin”, le message rappelle à quel point Oliver a été impératif d’obtenir The La propre version de CW de la Justice League dans un univers partagé réussi. La bande-annonce étendue présente les héros de l’Arrowverse joignant leurs forces pour affronter l’Anti-Monitor (LaMonica Garrett) et son armée de Shadow Demons.

Compte tenu de l’impact de la bande dessinée Crisis on Infinite Earths dans le canon de DC Comics, la bande-annonce rappelle aux téléspectateurs que l’Arrowverse ne sera plus jamais le même après ce croisement. Jusqu’à présent, peu de choses ont été révélées sur le nouveau rôle d’Oliver en tant que Spectre, mais la séquence montre clairement qu’Oliver jouera sans aucun doute un rôle majeur dans les deux derniers épisodes du crossover. Tout ce qui arrivera à Oliver après la crise dépendra des deux derniers épisodes d’Arrow à révéler, comme la finale de la série sera diffusée le mardi 28 janvier.

Arrow lancera le reste du crossover suivi de Legends of Tomorrow dans un événement qui débutera leur cinquième saison avec un “épisode spécial” avant leur première saison réelle le 21 janvier. Avec peu de connaissances sur les émissions de DC TV après le croisement, les téléspectateurs apprendront beaucoup sur la direction de l’Arrowverse après la fin de la crise. Toutes les émissions en cours ayant récemment été renouvelées pour la saison TV 2020-2021, Crise sur des terres infinies marquera véritablement la fin d’un chapitre et le début d’un autre lorsqu’il se terminera le mardi 14 janvier.

Suivant: Le nouveau costume de spectre de Crisis On Infinite Earths est décevant

Source: Twitter