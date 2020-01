La bande-annonce de Doom Eternal Story est riche en traditions et en éventration

Doom Eternal se rapproche de plus en plus, et une nouvelle bande-annonce d’Id Software nous donne une autre portion de carnage infernal. Celui-ci est présenté comme une bande-annonce, mais comme il s’agit de Doom, la plupart de l’histoire tourne autour de personnages comme Samuel Hayden et des habitants de l’enfer discutant avec le Doom Slayer. Ce qui semble être une erreur.

Effectivement, la grande majorité de la bande-annonce montre le Slayer se frayant un chemin à travers l’enfer, parfois littéralement. Dans le processus, il rencontre un démon qui l’appelle un usurpateur, équipe une épée rougeoyante et saute généralement autour de certaines bêtes cauchemardesques qui viennent de réaliser qu’elles passent une très mauvaise journée.

Doom Eternal avait été reporté au 20 mars 2020 à la fin de l’année dernière, pour donner à l’équipe de développement du temps supplémentaire pour le polissage et la finition. Le mode multijoueur Invasion devrait toujours être ajouté quelque temps après le lancement, et la version Nintendo Switch de Doom Eternal suivra après PC, PS4 et Xbox One. Une sortie de Google Stadia est également prévue. Doom 64 est offert en bonus de précommande et sortira également le 20 mars.

Pendant ce temps, Dave et James Franco produisent un pilote pour une émission de télévision Doom, commandée par le réseau américain. Doom a eu une histoire mouvementée dans les adaptations hollywoodiennes, plus récemment avec le campy Doom Annihilation – avec lequel Bethesda et la société mère ZeniMax ont rapidement remarqué qu’ils n’étaient pas impliqués.

