La bande-annonce de Fast & Furious 9 arrive: Han est vivant et John Cena est arrivé

Il est temps de rassembler la famille. Le premier trailer de F9, le neuvième volet de la franchise Fast & Furious – si vous ne comptez pas Hobbs & Shaw – est arrivé. La série, qui a officiellement été baptisée The Fast Saga dans une série de nouvelles affiches de personnages, est de retour avec une vengeance. Et avec les visages habituels – Vin Diesel comme Dom, Michelle Rodriguez comme Letty, et le reste de l’équipe – étant de retour, la superstar de la WWE John Cena a également rejoint le casting pour la dernière aventure.

Alors que la bande-annonce s’ouvre, nous voyons que Dom a essentiellement pris sa retraite et vit avec son fils et Letty dans une ferme. La retraite se termine, cependant, quand une figure mystérieuse jouée par le nouvel ajout à la franchise John Cena arrive. Il se révèle comme nul autre que Jakob, le frère perdu de Dom depuis longtemps. Cipher (Charlize Theron) l’a enrôlé pour l’aider à tuer Dom et la folie habituelle s’ensuit.

Cependant, la torsion est un retour majeur. La justice pour Han est enfin venue lorsque le personnage apparaît, même si les fans et la famille de Dom ont été amenés à croire qu’il était mort dans Fast & Furious 6. “C’est bon d’être à la maison”, a déclaré Sung Kang, l’acteur qui joue Han, lors d’un concert pour promouvoir la chute de la remorque. Comment Han est-il vivant? Où était-il? Nous devrons attendre et voir.

Si vous avez remarqué la disparition d’un membre éminent de la famille, c’est parce que Luke Hobbs (Dwayne “The Rock” Johnson) n’est pas impliqué dans ce film en particulier. Après que le personnage de Johnson ait joué avec Jason Statham dans le spin-off Hobbs & Shaw, il n’est pas clair s’il reviendra dans la franchise principale de si tôt. Cela dit, si vous ne pouvez pas avoir Johnson dans votre film, Cena n’est pas un mauvais remplaçant.

Parmi ceux qui reviennent pour le film se trouve Jordana Brewster, qui fait sa première apparition dans la franchise depuis Furious 7, le dernier opus pour présenter Paul Walker. Après la mort de Walker, son personnage a été retiré de la franchise, tout comme Brewster, qui joue sa femme et la sœur de Dom, Mia. Il reste à voir F9 va gérer l’absence de Bryan (Walker), étant donné que sa femme est de retour dans le giron.

La F9 entre en salles le 22 mai.

Divulgation: ViacomCBS est la société mère de GameSpot.

