La bande-annonce de High Republic dévoile les détails d’un nouveau projet

Lucasfilm consolide tous les détails importants pour Guerres des étoiles: La Haute République dans une vidéo promotionnelle utile. Précédemment dénommé «Project Luminous», les histoires à venir se dérouleront des siècles avant les événements de la saga Skywalker, explorant un territoire pratiquement étranger pour la franchise bien-aimée.

Peu de choses ont été révélées sur cette entreprise mystérieuse lorsqu’elle a été annoncée l’année dernière, bien que l’on pense que ce soit la direction générale du récit de Star Wars dans les bandes dessinées et les romans qui suivra dans un avenir prévisible. Cinq écrivains notables ont été recrutés pour la Haute République – Justina Ireland, Daniel José Older, Claudia Gray, Cavan Scott et Charles Soule – chacun écrivant ses histoires individuelles. Tous les auteurs travailleront avec le groupe d’histoire Lucasfilm pour un récit global interconnecté et cohérent. Essentiellement, l’idée est similaire à la façon dont Marvel Studios construit le MCU.

Connexes: Star Wars: les trois époques de la République expliquées

Maintenant, Lucasfilm dévoile officiellement The High Republic avec une myriade de nouvelles informations qui donneront aux fans une compréhension de base de ce à quoi s’attendre du projet. Dans une nouvelle vidéo partagée par le compte Twitter officiel de Star Wars, les personnes impliquées dans ce nouveau projet fournissent divers détails sur la façon dont cette idée est née et sur le cœur de l’histoire des prochains romans. Situé dans une période plus paisible de la galaxie, lorsque «la République galactique est à son apogée», les chevaliers Jedi assument leurs responsabilités de gardiens de la paix. Les premiers livres et bandes dessinées devraient être lancés lors de la célébration de Star Wars Anaheim en août avec Star Wars: La Haute République: la lumière des Jedi de Soules comme offrande inaugurale. Découvrez la vidéo complète ci-dessous:

Le clip revient à la ligne mémorable d’Obi-Wan Kenobi de A New Hope tout en expliquant ce que les Jedis sont à Luke Skywalker: “Pendant plus d’un millier de générations, les chevaliers Jedi étaient les gardiens de la paix et de la justice dans l’ancienne République. Avant l’obscurité fois, avant l’Empire. ” Cela devient l’idée centrale des histoires à venir dans The High Republic, en mettant l’accent sur les Jedi et leurs rôles originaux dans l’écosystème de Star Wars avant que l’empereur Palpatine ne se glisse dans l’Empire et ne le détruise de l’intérieur. Star Wars a représenté Jedis en fuite ou caché pour la plupart, il est donc intéressant de les voir à leur âge d’or. Pendant ce temps, l’expansion galactique en tant que point majeur de l’intrigue couvre l’élément aventure de ces histoires à venir.

Avec Guerres des étoiles: La Haute République vivant pour le moment des bandes dessinées et des romans, la question urgente est de savoir si ces histoires vont dicter ce qui va se passer sur le front de la franchise. James Waugh, vice-président du contenu et de la stratégie de franchise de Lucasfilm, a médité de façon intéressante dans le clip: “Et si la publication est davantage un lieu d’incubation?” Cela implique que le récit de Project Luminous pourrait en quelque sorte avoir un impact sur la façon dont Lucasfilm décide de leurs prochaines offres de films. Il convient de noter qu’après Star Wars: The Rise of Skywalker, il n’y a pas encore de mot officiel sur ce qui nous attend pour l’opéra spatial. Cependant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles la Haute République est une période qu’ils souhaitent explorer sur grand écran.

En savoir plus: High Republic Era de Star Wars expliqué: quand les nouveaux films peuvent-ils être montés

Source: Star Wars

Star Wars: High Republic Novel révèle de nouveaux personnages et sabres laser

A propos de l’auteur

Geek accidentelle qui est perpétuellement curieuse, Ana a ravivé son amour pour l’écriture il y a plusieurs années et l’a épousé avec tout ce qui touche à la culture pop. Le résultat est un jeune écrivain passionné qui pouvait se promener (et bien sûr, écrire) sur les films et les séries plusieurs heures par jour. Elle a un faible pour Le Roi Lion, les vieilles chansons et la décoration intérieure; est actuellement obsédé par les anciennes sitcoms (The Golden Girls!); et n’osera pas regarder de films d’horreur bien qu’elle meure (ironiquement) d’envie d’en voir un. Bien qu’elle soit un peu en retard à la fête et qu’elle était une vraie non-croyante de Force, elle trouve maintenant la franchise Star Wars assez fascinante (fait amusant: c’est une théorie folle de Jar Jar Binks / Sith qui l’a attirée).

En savoir plus sur Ana Dumaraog