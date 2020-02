La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things montre Hopper Alive

Netflix a débuté une bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things juste à temps pour la Saint-Valentin qui semble montrer Hopper (David Harbor) vivant – bien que pas nécessairement bien – après sa disparition apparente à la fin de la saison 3. Le personnage est dans une prison russe camp, avec une tête rasée, effectuant un travail manuel.

Il n’y a rien d’autre dans la bande-annonce, vraiment, comme une date de sortie ou plus d’informations sur le moment où nous apprendrons des détails supplémentaires sur le retour de la série, mais les fans en profiteront sans aucun doute. Cela (apparemment) répond à l’une des questions persistantes de la fin de la saison 3. Découvrez-la ci-dessous:

Un cadeau de bienvenue pour la Saint Valentin? Des choses plus étranges se sont produites. pic.twitter.com/6bUFvnyrjY14 février 2020

Ce résultat, bien sûr, a été taquiné par les post-crédits de la saison 3 de Stranger Things, lorsqu’un prisonnier américain a été référencé par un gardien de prison russe. Cette nouvelle bande-annonce semble relier les points sur ces théories de fans.

Les frères Duffer ont ajouté quelques détails pour marquer la sortie de la bande-annonce. “Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production de Stranger Things 4 est en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper! Bien que ce ne soit pas une bonne nouvelle pour notre” Américain “, il est emprisonné loin de chez lui dans la neige terrain vague du Kamtchatka, où il sera confronté à des dangers à la fois humains … et autres. Pendant ce temps, aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enterré, quelque chose qui relie tout….

“La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde en voit plus. En attendant – priez pour l’Américain.”

Mais quand Stranger Things reviendra-t-il?

La raison pour laquelle cette bande-annonce est si surprenante est que nous ne nous attendions pas à voir quoi que ce soit de la saison 4 de Stranger Things pendant un certain temps. La dernière saison de l’émission a débuté en juillet 2019, et nous nous attendons à plus d’un an avant la prochaine – et Netflix n’a pas tendance à publier ses émissions dans les moindres détails avant un mois ou deux avant la sortie.

Pourtant, pour les fans, c’est quelque chose d’autre à penser alors qu’ils se préparent pour une autre saison du tube de science-fiction.