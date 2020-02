La bande-annonce de la suite des Minions présente Villainous, Hilarious Mayhem

Le tube d’animation Despicable Me a maintenant 10 ans, mais la franchise qu’il a engendrée reste extrêmement populaire. En plus des deux suites directes, les spin-off Minions 2015 ont été un énorme succès, totalisant 1,15 milliard de dollars au box-office mondial. Inévitablement, un suivi des Minions est en cours – il sort cet été et la première bande-annonce est arrivée.

Minions: The Rise of Gru est à la fois une suite de Minions et une préquelle des principaux films. Il se déroule dans les années 1970 et se concentre sur le Gru de Steve Carell, qui est un jeune garçon rêvant de devenir un supervillain redouté. Afin de prouver sa méchanceté, il vole une pierre précieuse du groupe maléfique Vicious 6 et se retrouve en fuite. Heureusement, ces Minions jaunes emblématiques sont là pour l’aider. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Minions: The Rise of Gru met également en vedette Taraji P. Henson, Russell Brand et Julie Andrews, ainsi qu’une foule de stars de l’action, dont Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Michelle Yeoh, Danny Trejo et Lucy Lawless. Et bien que ce soit le premier film de la série à ne pas être co-réalisé par Pierre Coffin, il est toujours sur place pour fournir la voix des Minions. Le film sort le 3 juillet.

Un teaser plus court de The Rise of Gru projeté lors du Super Bowl le week-end dernier – découvrez tous les autres films et séries télévisées du Super Bowl 2020 ici.