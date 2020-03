La bande-annonce de lancement de DOOM Eternal ne prend pas en charge le traçage de rayons

Bethesda a publié la bande-annonce de lancement de DOOM Eternal, l’un des titres triple A les plus attendus cette année et aussi l’un des grands porte-étendards des jeux d’action à la première personne.

DOOM Eternal est présenté comme une continuation directe de ce qui s’est passé dans DOOM 2016, un jeu que nous avons eu l’occasion d’analyser à l’époque et qui nous a conduit à affronter une invasion démoniaque originaire de Mars. Dans ce deuxième épisode, l’invasion a eu lieu directement dans la terre, ce qui entraîne un changement majeur de décor.

Le design artistique et la finition graphique ont été soignés au millimètre près. Dans la vidéo ci-jointe, nous pouvons voir que tout a l’air merveilleux, et je dois dire que c’est apprécié un net bond en avant de DOOM 2016. Ce saut a été possible grâce à l’utilisation du idTech 7, un nouveau moteur graphique qui permet d’afficher jusqu’à dix fois plus de géométrie détaillée et des textures de meilleure qualité.

De quel PC ai-je besoin pour déplacer DOOM Eternal?

Nous avons récemment eu l’occasion de voir les exigences de DOOM Eternal et nous avons confirmé une augmentation significative des besoins, à la fois minimum et recommandé. C’est une conséquence directe de l’utilisation d’un moteur graphique supérieur qui permet de créer une géométrie plus complexe.

Il est important de se rappeler que bien que le jeu soit disponible pour Xbox One et PS4, la version pour les deux consoles utilisera le résolution dynamique, qui ajuste le nombre de pixels affichés à l’écran en fonction de la charge de travail pour éviter des pertes de performances importantes. Sa qualité graphique en général sera également inférieure à ce que nous verrons sur PC.

Partant des exigences que Bethesda a donné, je veux partager avec vous trois configurations “type” qui nous permettra de déplacer DOOM Eternal avec une haute qualité et une fluidité totale dans différentes résolutions. Mon objectif est que ces trois configurations servent de référence pour déterminer le point de départ lors du montage d’un nouveau PC pour déplacer ce jeu, ou pour mettre à jour votre équipement actuel.

PC pour 1080p, 60 FPS et haute qualité

Windows 10 64 bits.

Processeur Ryzen 3 1200 ou Core i5 4570.

8 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 1060 6 Go ou Radeon RX 480 8 Go.

PC pour 1440p, 60 FPS et haute qualité

Windows 10 64 bits.

Processeur Ryzen 5 1500X ou Core i7 4770K.

8 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 1080, RTX 2060 ou Radeon RX Vega 64.

PC pour 2160p, 60 FPS et haute qualité

Windows 10 64 bits.

Processeur Ryzen 5 1500X ou Core i7 4770K.

16 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 1080 Ti, RTX 2080 ou Radeon VII.

Bethesda a confirmé que DOOM Eternal ne prendrait pas en charge le lancer de rayons depuis son lancement, nous devrons donc attendre que id Software décide l’implémenter plus tard en mettant à jour, quelque chose qui s’est déjà produit avec Wolfenstein: Youngblood. Nous avons des raisons d’être positifs, car le résultat obtenu avec ce match était très bon.

